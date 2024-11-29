明年起大改變 60至63歲退休帳戶可多繳14%

國稅局公布2025年退休規則變化。（IRS官網）

NBC 4電視台報導，許多美國人並未替退休 做好足夠儲蓄 ，然自2025年開始， 401（k）計畫將有重大改變，可能會替勞工 帶來財務助力。

美國國稅局11月宣布，2025年個人可以為其 401（k）計畫供款的金額（deferral limit）上限，將從2024年的2萬3000美元提高至2萬3500美元。50歲及以上的投資者補繳款（catch-up contributions）限額保持在7500美元，但由於Secure 2.0實施的變化，60歲至63歲勞工可節省更多。

自2025年起，60歲至63歲的投資者除2萬3500繳款上限外，補繳限額最多可達1萬1250美元，總共可投入3萬4750美元於退休帳戶，比2024年高出約14%。堪薩斯（Kansas）曼哈頓（Manhattan）CGN Advisors資深顧問博斯（Jamie Bosse）表示，這可能是人們增加退休儲蓄的好方法。

CNBC 8月初對大約6700名成年人進行一項調查顯示，約四成美國勞工在退休計畫和儲蓄上明顯落後，主要原因是債務、收入不足或太晚才開始儲蓄。

2025年， 401（k）計畫確定撥款（defined contribution）上限（包括員工投入限額、公司匹配、利潤分享和其他存款）將提升至7萬美元，高於2024年的6萬9000美元。

Vanguard退休策略諮詢主管Dave Stinnett表示，401（k）投入額度變化對想為退休儲蓄的高齡勞工來說非常好。Bankrate 8月對大約2450名美國成年人進行的調查顯示，約35%嬰兒潮（baby boomers）認為自己退休儲蓄「嚴重落後」。