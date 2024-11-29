我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

明年起大改變 60至63歲退休帳戶可多繳14%

編譯陳盈霖／綜合報導
國稅局公布2025年退休規則變化。（IRS官網）
國稅局公布2025年退休規則變化。（IRS官網）

NBC 4電視台報導，許多美國人並未替退休做好足夠儲蓄，然自2025年開始， 401（k）計畫將有重大改變，可能會替勞工帶來財務助力。

美國國稅局11月宣布，2025年個人可以為其 401（k）計畫供款的金額（deferral limit）上限，將從2024年的2萬3000美元提高至2萬3500美元。50歲及以上的投資者補繳款（catch-up contributions）限額保持在7500美元，但由於Secure 2.0實施的變化，60歲至63歲勞工可節省更多。

自2025年起，60歲至63歲的投資者除2萬3500繳款上限外，補繳限額最多可達1萬1250美元，總共可投入3萬4750美元於退休帳戶，比2024年高出約14%。堪薩斯（Kansas）曼哈頓（Manhattan）CGN Advisors資深顧問博斯（Jamie Bosse）表示，這可能是人們增加退休儲蓄的好方法。

CNBC 8月初對大約6700名成年人進行一項調查顯示，約四成美國勞工在退休計畫和儲蓄上明顯落後，主要原因是債務、收入不足或太晚才開始儲蓄。

2025年， 401（k）計畫確定撥款（defined contribution）上限（包括員工投入限額、公司匹配、利潤分享和其他存款）將提升至7萬美元，高於2024年的6萬9000美元。

Vanguard退休策略諮詢主管Dave Stinnett表示，401（k）投入額度變化對想為退休儲蓄的高齡勞工來說非常好。Bankrate 8月對大約2450名美國成年人進行的調查顯示，約35%嬰兒潮（baby boomers）認為自己退休儲蓄「嚴重落後」。

退休 儲蓄 勞工

上一則

建築公司US Framing West 涉盜薪資及逃稅

下一則

房貸利率微降 30年固定6.250%

延伸閱讀

65歲退休？ 健康出問題 多提前到62歲

65歲退休？ 健康出問題 多提前到62歲
401(k)退休帳戶明年起存額加碼 近退休年齡調高至2.35萬

401(k)退休帳戶明年起存額加碼 近退休年齡調高至2.35萬
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大
理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD
理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族

理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了