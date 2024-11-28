南加華人家庭迎接東西方節慶

在家過感恩節。（pexels截圖）

假日季，感恩節 、聖誕節 、新年節慶連連。對於華人 來說，不僅要過洋節，還會歡度傳統農曆春節。南加華人家庭各自規畫特色活動，有的年長者規畫返回故地，與友人共度感恩節，還有返回家鄉尋親訪友，有的選擇與子女駕房車露營，還有到氣候溫暖的夏威夷旅行，也有華人節慶日繼續工作賺錢。

台僑才廣懿表示，她現在雲南麗江，準備與20幾位友人一起過感恩節，會在中國自由行旅遊，一直到2025年3月間返回洛杉磯，所以要在中國度過感恩節、聖誕節、新年還有農曆春節。她表示，自從上次離開麗江已有六年，這次她以麗江起點出發，自己規畫了到中國東北哈爾濱，可惜沒有看到雪景。為了一起歡度感恩節，她和友人訂了烤火雞。她表示，中國友人對於過洋節已經習慣。

年逾八旬的廖偉民在假日季計畫做一個背包客，自由行到香港、長沙、重慶旅行，到了中國後可能會與友人會合。他在重慶出生，在香港成長求學，所以此次自由行，他主要是到故地尋親訪友。他也表示，他一生喜歡旅行，也總是喜歡自己一個人到處觀光，感受各地風土人情，所以大家都稱呼他「逛仙」。

南加汽車業者劉慎洲說，感恩節期間會與孩子們駕駛房車露營，家人一起吃火雞大餐。然後在聖誕節與家人到佛州旅行並跨年。一年中忙忙碌碌，希望在假日季放鬆一下，與家人在一起。健身愛好者梁宏武表示，感恩節期間女兒從外州返回，全家人準備到聖地牙哥去度過感恩節。然後去夏威夷度過聖誕節。他表示，聖誕節期間，家人希望選擇一個氣候宜人的地方去度假。內陸僑民于忠霞說，除了組織社團活動，以及高爾夫球俱樂部舉辦的節慶活動，她的女兒全家來一起度過感恩節，沒有出行計畫。