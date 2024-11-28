產量僅全國3% 加州所售火雞仍多本土

加州的蒂斯泰爾家庭農莊（Diestel Family Ranch）從1949年起養殖火雞。 (Diestel養殖場網頁)

感恩節 大餐的最大主角是火雞。加州 生產的火雞只占全國的3%不到，但加州人買到的感恩節火雞絕大多數是加州養殖出來的。

聖荷西信使報與siliconvalley.com報導，根據專門從事食品和飲料行業監管合規的公司Trace One的最新報告，加州2023年貢獻約620萬隻火雞，約占全國總數的2.8%。美國85% 以上的火雞產量集中在13個州，加州是第十名。

北卡羅萊納州和明尼蘇達州 是最大的生產州，總計產量超過20億磅火雞肉。2023年，全國生產商飼養出約2億1800萬隻火雞，所以加州的620萬隻可說只是九牛之一毛。

從1960年代到1990年代中期，火雞肉的每人平均產量急劇上升，於1996年達到每人每年26.8磅的高峰，當然這不是感恩節一次吃掉的量。接著火雞肉的生產量稍減，如今是每年穩定的70億磅左右。造成需求下降的因素很多，但包括了出於對健康的擔憂和轉向植物性飲食，許多美國人減少了肉類消費，包括脂肪較低的火雞肉在內。

另外，火雞價格近年大幅上漲，從2018年全國平均每磅0.80元，上漲到2023年每磅1.40元，進一步影響了消費量。一般來說，火雞生產主要集中在密西西比河沿岸或以東，但加州是一個明顯的例外。

由於加州是美國西半部唯一火雞產量在前13名的州，生產的火雞在運銷上最方便的還是加州本地，要從一兩千哩外運來外州火雞，會讓售價必須升高許多。如果不知道這個情況，以加州產量百分比來看，多數人會以為自己感恩節桌上的火雞多半是來自外州，事實上絕大多數加州感恩大餐中的火雞，是本地土生土長的大鳥。或許是這個原因，這隻感恩節大餐的主角相當便宜，譬如在算是高檔的Amazon Fresh超市，整隻火雞每磅的價格也只有0.49元，一隻14磅的冷凍火雞還不到7元。