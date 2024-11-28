我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

產量僅全國3% 加州所售火雞仍多本土

編譯林思牧／綜合報導
加州的蒂斯泰爾家庭農莊（Diestel Family Ranch）從1949年起養殖火雞。 (Diestel養殖場網頁)
加州的蒂斯泰爾家庭農莊（Diestel Family Ranch）從1949年起養殖火雞。 (Diestel養殖場網頁)

感恩節大餐的最大主角是火雞。加州生產的火雞只占全國的3%不到，但加州人買到的感恩節火雞絕大多數是加州養殖出來的。

聖荷西信使報與siliconvalley.com報導，根據專門從事食品和飲料行業監管合規的公司Trace One的最新報告，加州2023年貢獻約620萬隻火雞，約占全國總數的2.8%。美國85% 以上的火雞產量集中在13個州，加州是第十名。

北卡羅萊納州和明尼蘇達州是最大的生產州，總計產量超過20億磅火雞肉。2023年，全國生產商飼養出約2億1800萬隻火雞，所以加州的620萬隻可說只是九牛之一毛。

從1960年代到1990年代中期，火雞肉的每人平均產量急劇上升，於1996年達到每人每年26.8磅的高峰，當然這不是感恩節一次吃掉的量。接著火雞肉的生產量稍減，如今是每年穩定的70億磅左右。造成需求下降的因素很多，但包括了出於對健康的擔憂和轉向植物性飲食，許多美國人減少了肉類消費，包括脂肪較低的火雞肉在內。

另外，火雞價格近年大幅上漲，從2018年全國平均每磅0.80元，上漲到2023年每磅1.40元，進一步影響了消費量。一般來說，火雞生產主要集中在密西西比河沿岸或以東，但加州是一個明顯的例外。

由於加州是美國西半部唯一火雞產量在前13名的州，生產的火雞在運銷上最方便的還是加州本地，要從一兩千哩外運來外州火雞，會讓售價必須升高許多。如果不知道這個情況，以加州產量百分比來看，多數人會以為自己感恩節桌上的火雞多半是來自外州，事實上絕大多數加州感恩大餐中的火雞，是本地土生土長的大鳥。或許是這個原因，這隻感恩節大餐的主角相當便宜，譬如在算是高檔的Amazon Fresh超市，整隻火雞每磅的價格也只有0.49元，一隻14磅的冷凍火雞還不到7元。

加州 感恩節 明尼蘇達州

上一則

女性薪資較低 迪士尼願以4325萬和解

下一則

加州林業啟動大規模招聘 開放約1000職缺

延伸閱讀

前奧運金牌詹納：若2026參選加州州長 我將擊垮賀錦麗

前奧運金牌詹納：若2026參選加州州長 我將擊垮賀錦麗
傳統烤火雞太乾柴...她改良感恩節餐中西合璧 更符華人口味

傳統烤火雞太乾柴...她改良感恩節餐中西合璧 更符華人口味
疫情至今學生成績仍停滯 英數尤甚

疫情至今學生成績仍停滯 英數尤甚
炸彈氣旋 讓加州水庫大進帳115%

炸彈氣旋 讓加州水庫大進帳115%
吉兒讚「英雄」 拜登告別白宮晚宴落淚 依慣例赦免火雞

吉兒讚「英雄」 拜登告別白宮晚宴落淚 依慣例赦免火雞
拜登告別白宮晚宴掉淚 任內最後感恩節赦免2隻火雞

拜登告別白宮晚宴掉淚 任內最後感恩節赦免2隻火雞

熱門新聞

好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級