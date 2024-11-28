女性薪資較低 迪士尼願以4325萬和解

女性薪資低於男性，迪士尼願以4325萬元和解。（取自FOX 11電視台畫面）

迪士尼 員工LaRonda Rasmussen與Karen Moore在2019年提告，指迪士尼對女性與男性給與差別薪資待遇。迪士尼原本否認有男女不同薪的狀況，但近日改口願為過去十年的薪資差異做出補償，1萬4000名女性員工平均可獲4800美元。

總額4325萬元的和解協議尚未獲得洛杉磯 最高法院同意，2025年1月10才會做出初步認定，但FOX News認為，迪士尼願意和解，不只為這起官司劃下句點，也將使迪士尼的對兩性平等待遇的政策與執行進入新局面。

法院如果同意，自2015年4月後，在迪士尼工作過的1萬4000名女性，平均將可獲得3000美元的薪資回補，與1800元的訴訟費用。不過個別差異頗大，最高的金額在1萬5000美元，最少的200美元。

協議內容也包括，迪士尼願意做出根本改變，包括雇用外部勞工 薪資分析師，審視未來三年的公司內部薪資平等狀態。以及聘請心理專家訓練迪士尼的補償人員，以最佳方式縮小公司待遇與外部薪資的差距。

FOX News指出，迪士尼的法律代表先前曾經強烈否認內部有性別薪資差異，指迪士尼沒有勞方指控的問題。不過，迪士尼願意和解，代表勞方態度改變，願意面對這些問題並加以改善。