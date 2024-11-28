感恩節前「斷片星期三」 酒類銷售增156%

感恩節前的周三，全美各酒吧的酒類飲料訂單增加了156%。圖為示意圖。（取自pexels網頁）

據洛杉磯KTLA電視台報導，美國感恩節 前的忙碌氣氛，讓許多人覺得需要小酌幾杯，甚至還形成一個非官方節日。這就是「斷片星期三」（Blackout Wednesday）或者「感恩節飲酒日」（Drinksgiving）。這個感恩節前的星期三，已成為全美酒吧一年中最繁忙的日子之一，熱鬧程度堪與聖派翠克節(St. Patrick's Day)和元旦媲美。

據報導，有研究顯示，比較前一周，感恩節前的周三全美各酒吧的酒類飲料訂單增加156%。這個非官方節日的流行程度日漸增長，以至全美各地酒吧通常會推出「斷片星期三」的特價飲品或延長營業時間。

這個非官方節日，之所以稱為「斷片星期三」，顧名思義是許多人因過度飲酒而「斷片」，這可能是因為手頭有更多空閒時間，想要離開家透透氣，或是他們對節慶其它活動並不熱衷。

然而，「斷片星期三」也被視為「酒駕季」的開始。全國各地警方在這段時間會加強行動，設置酒駕檢查站。比如今年在加州 ，加州公路巡警（CHP）啟動年度感恩節「最大執法期」（Thanksgiving Maximum Enforcement Period），從27日晚6時開始，一直持續到12月1日晚11時59分結束。

CHP局長Sean Duryee表示，感恩節是親友團聚時刻，CHP的使命是確保每個人都能安全抵達目的地。他人福祉與安全的前提是駕駛時做出明智決定。

過度飲酒除對道路安全形成威脅外，還會帶來其它健康風險。根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC），斷片式飲酒可能導致喪失記憶、嘔吐、癲癇發作、抑鬱以及意外受傷等。對健康長期影響包括高血壓、心臟和肝臟疾病、中風 、心理健康障礙、消化系統問題以及免疫力減弱等。

因此，即使想短暫脫離家人、放鬆心情或避開廚房工作，酒精飲品並非唯一減壓方式。可以選擇享用無酒精雞尾酒或啤酒，或者在飲酒後利用共乘服務，都是更安全選項。