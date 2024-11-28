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節日想加快機場安檢 宜避11種NG行為

編譯陳盈霖／綜合報導
旅客抵達機場後需遵循聯邦運輸安全局（TSA）安檢規範。（TSA臉書）
旅客抵達機場後需遵循聯邦運輸安全局（TSA）安檢規範。（TSA臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，年底佳節搭飛機旅行、探親是許多人多年傳統，這段期間，機場安檢格外繁忙與瘋狂，旅客抵達機場後，需遵循聯邦運輸安全局（TSA）規範以節省安檢時間。以下是旅客安檢時經常犯下的錯誤：

1.毫無準備的到來。最常見的錯誤是沒有攜帶必要證件抵達機場，包括登機證和身分證等，恐導致行程延誤，也給後方排隊旅客帶來不便。TSA建議將這些文件放在易於取用處，而非埋在一堆行李中。

2.忽略液體3-1-1規則。該規則明確規定液體需裝載3.4盎司（ounce）或更小的容器中，所有容器都需放在一個夸特（quat-sized）大小的袋子中，每位乘客只能攜帶一個這樣的袋子。不遵守者可能會不得不在上機前扔掉這些物品或重新包裝，如此一來影響他人安檢速度。

3.攜帶違禁品。TSA儘管已有明確指示，但不少旅客仍在隨身行李中放置禁物，如大量液體、尖銳物品或某些電子設備等，此舉也會導致安檢延誤。旅客務必將刀具和槍械留在家中，打包前檢查TSA禁止攜帶物品清單。

4.穿著不當。穿著會影響安檢過程與效率，難以脫下的鞋子、大型皮帶扣或過多金屬飾品可能觸發警報，導致額外檢查。TSA建議穿容易脫的鞋子，減少佩戴或不佩戴金屬飾品以加快安檢。

5.錯估抵達時間。這是旅客常見錯誤之一，特別是年底旅遊高峰期，TSA建議國內航班至少提前兩小時，國際航班提前三小時抵達機場。

6.忘記清空口袋。口袋中的鑰匙、手機、零錢等物品可能在安檢時觸發警報。

7.未聽從TSA人員指示。根據TSA人員反應，最令人頭痛的習慣之一是旅客不聽從指令，如未取出筆記型電腦、沒脫鞋和皮帶等。

8.拖到最後一刻。許多旅客總等到最後一刻才按照TSA指令清空口袋、取出電腦等，最好利用出示身分證後走到安檢輸送帶的短暫時間提前做好準備。

9.與TSA人員爭辯。此舉會導致安檢隊伍延誤，增加不必要的緊張感。

10.比孩子先通過掃描器。家長比孩子早通過全身掃描器可能引發安全問題。機場環境混亂，孩子可能與家長走散，也不一定理解安檢程序，需家長協助。

11.未申請快速安檢通道（TSA PreCheck）。申請快速安檢通道可加速安檢服務，旅客無需脫鞋或輕便外套，也無需取出筆記型電腦與符合規定的液體，節省大量時間與壓力。

洛杉磯

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