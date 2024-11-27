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屋險遇洪水不賠 氣候日益極端 宜考慮買洪水險

編譯林思牧／綜合報導
國家洪水保險計畫NFIP網站主頁 (www.floodsmart.gov)。
國家洪水保險計畫NFIP網站主頁 (www.floodsmart.gov)。

這次侵襲加州的大氣河，洪水造成一些屋主的損失。普通的房屋保險不包括洪水的損害。鑒於氣候愈來愈極端化，此時應考慮是否該給房子買洪水險。

舊金山紀事報報導，保險資訊研究院的魯易茲（Janet Ruiz）指出，風暴造成的許多種損害，譬如冰雹砸壞屋頂、大樹壓在房子上、屋頂被掀掉造成內部泡水與財物損壞等等。但水如果是從地面漲上來，這就是屬於洪水。譬如河水暴漲、街道漲水淹進房子等，普通房屋險不賠。

除非是透過政府背書的貸方獲得房貸，並且居住在聯邦緊急事務管理局FEMA定義的特殊洪水危險區域，否則不是強制要買洪水保險。但這並不意味著那些不需要購買洪水保險的人不應該考慮它。根據FEMA的數據，大約25%的洪水險索賠來自居住在洪水區域之外的人。

FEMA經營的國家洪水保險計畫NFIP是美國最大的洪水險擔保者，另外也有私人保險公司擔保。當氣象報告說世紀大雨即將來襲時，擔保者不會在此時賣保單，NFIP有30天的等候期，私人保險公司則另有規定。想買洪水險的人，最方便的就是先找你房屋險的經紀人詢問。

加州的普通房屋險有800萬多張保單，但洪水險的保單只有18萬5000個，可以看出有洪水險的住宅相當少。NFIP的保額很固定，每戶住宅的損失最多賠到25萬元，屋內財產的損失最多賠到10萬元。

洪水險的保費是多少呢？根據NFIP的資訊，40%的加州投保人年度保費低於1000元，32%在1000-2000元之間。魯易茲指出，很多情況下私人保險公司的保費反而比較便宜，所以屋主不妨貨比三家。

如果房子真的遭遇洪水，應該盡快索賠，NFIP規定在災害發生後60天之內，必須提出索賠。另外，即使買了洪水險，你還是不希望房子淹水，住在低窪地區的屋主應該事先準備，譬如備好許多沙包，盡量讓水別進到屋裡才是上策。

洪水 保險 保費

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