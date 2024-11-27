炸彈氣旋 讓加州水庫大進帳115%

拜上周炸彈氣旋風暴之賜，加州第二大水庫奧洛維爾湖的水位激升22呎。（美聯社）

上周，一個大氣河「炸彈氣旋 」風暴（bomb cyclone）襲擊北加州 ，在各地降下豪兩，導致河水氾濫、道路被洪水 淹沒。儘管如此，這場持續數天的風暴也為加州帶來了好處，使加州最大水庫的水位顯著上升。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，根據25日的數據，加州全州目前的儲水量達2290萬畝呎（acre-foot，1畝呎相當於32萬5851加侖），是正常年份此時平均儲水量的115%。本月19日到25日，全州水庫增加了共60萬畝呎的水量。

加州第二大水庫奧洛維爾湖（Lake Oroville）的水位因上周的風暴上升了22呎，儲水量增加了近21萬8000畝呎，達總容量的54%，是每年此時平均儲水量的105%。

加州水資源廳（California Department of Water Resources）水務計畫營運經理希諾荷薩（Tracy Hinojosa） 說：「水資源廳利用最近的這場風暴，在美國陸軍工兵部隊（U.S. Army Corps of Engineers）制定的防洪指南範圍內，盡可能讓奧洛維爾湖儲存更多的水。」她還說：「不過，奧洛維爾湖從10月到4月，還需要維持一些空間收集接下來的降雨和未來融化的雪水，因此可能需要進行洩洪措施。」

加州最大水庫沙斯達湖（Shasta Lake）的水位從19日到25日上升了超過8呎，儲水量增加了近17萬4000畝呎，達總容量的59%，是每年此時平均儲水量的111%。

蘇諾瑪縣的蘇諾瑪湖（Lake Sonoma）水庫水位從19日到25日也上升了近13呎，儲水量增加了近3萬3000畝呎，達總容量的66%，相當於每年此時平均儲水量的129%。

希諾荷薩說：「加州每年的降雨有約一半集中在12月到2月，對水資源管理人員來說，這些月份是關鍵月份。」