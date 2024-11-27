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疫情至今學生成績仍停滯 英數尤甚

編譯組／綜合報導
最新數據顯示，加州學生出勤率和畢業率雖有所上升，但學生學業成績在疫情發生近五年後，仍停滯不前。(取自「加州教育政策分析」機構臉書)
最新數據顯示，加州學生出勤率和畢業率雖有所上升，但學生學業成績在疫情發生近五年後，仍停滯不前。(取自「加州教育政策分析」機構臉書)

灣區與全加州學校可見到有愈來愈多學生順利畢業並就學。但是，學生學業成績在新冠疫情發生近五年之後，仍然停滯。

聖荷西信使報報導，加州教育部公布最新2023-2024學年度數據，顯示加州各校畢業率、停學率、學業成績、出勤數據與學生成績進步情況。

儘管州領導人慶祝學生長期缺勤率下降、畢業率穩定成長，寄養學生、無家可歸與低收入學生等高需求群體的學業成績微幅提高，但專家認為，學生學業進步幅度仍顯不足，並為加州學生在疫情後的學習恢復情況敲響警鐘。

非營利教育研究機構「加州教育政策分析」(Policy Analysis for California Education)主任加拉爾(Alix Gallagher)指出，數據表明，儘管加州與聯邦政府提供大量經費，但加州學生尚未如其他州、已從疫情中恢復。

非營利研究組織「布魯金斯學會」(Brookings Institution)調查美國各地學生在疫情後的學業表現進展，發現包括加州在內的許多州尚未完全恢復，並在英文與數學方面進步甚微。但紐約等多個州等，則已完全恢復。

「加州教育政策中心」副會長克里斯特森(Lance Christensen)認為，最令人擔憂的報告結果，是畢業率提高與考試成績停滯不前的差距。許多學生都上大學，但可能無法進步，因為當英文與數學等其他分數似乎下降時，無法做好充分準備。

加州學生考試成績持續落後疫情前的成績表現，加州學生的英文成績仍比標準低13.2分，數學分數比標準分數低47.6分。

灣區學校也發生些許變化。屋崙聯合學區是少數畢業率上升的學區，提高5.6%至80.6%。南灣聖荷西聯合學區略有增長2.5%，半島表現優秀的巴洛阿圖聯合學區畢業率則略下降1.5%。

聖荷西聯合學生表現優於州平均水平，但英文仍低於標準6.5分、數學低於標準超過30分；屋崙聯合學區學生成績雖有進步，但英文成績低於標準近50分、數學則低於標準85分。聖拉蒙谷聯合學區(San Ramon Valley Unified)在東灣擁有優秀的中小學，考試成績持續超越州與縣的平均水平，但英文與數學兩個科目幾乎沒有進步。巴洛阿圖學區的情況相似，數學成績持平、英文略有下降。

加州 學區 疫情

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