有毒化學品包裝 知名連鎖商獲差評

Trader Joe's連鎖超市獲不及格評分，未有效保護消費者免受有毒化學品威脅。（谷歌地圖）

有新報告指出，許多大型零售商 未能有效保護消費者，免受有毒化學品和塑料威脅，部分華人 喜歡光顧的知名連鎖商也名列其中，包括Trader Joe's、麥當勞 等。

根據KTLA5電視台、SFGATE等媒體的綜合報導，倡導更安全消費品的非營利組織「無毒未來」（Toxic-Free Future），最近發布的2024年零售商報告顯示，Trader Joe's、麥當勞、Chipotle、7-Eleven和賽百味 （Subway）等17家零售商，得到不及格的F級評分，被列入「有毒恥辱堂（Toxic Hall of Shame）」。報告指出，這些零售商沒有採取任何措施，保護顧客免受包裝中化學物質的侵害，而這些物質可能導致肥胖和癌症等嚴重疾病。

這份報告分析北美地區50家主要零售商，根據以下標準進行評級，包括企業承諾推動更安全化學品政策、成分透明度、禁止危險化學品和有害塑料的使用、以及實施更安全產品和包裝標準等。「無毒未來」高級項目經理Cheri Peele表示，人們的飲用水中含有可能導致健康問題的PFAS，黑色塑料抹刀也發現有毒物質。令人震驚的是，零售商在解決消費品中有害化學物質和塑料引發的健康危機方面，採取的有效措施非常少。

其他被評為不及格的商家還包括梅西百貨(Macy's)、Nordstrom，以及Inspire Brands（旗下包括Arby's、Baskin-Robbins、Buffalo Wild Wings、Dunkin's、Jimmy John's和Sonic Drive-In）。另外，Yum! Brands也被評為不及格，旗下擁有肯德基（KFC）、Taco Bell、必勝客（Pizza Hut）、Habit Burger & Grill。這些商家中很多都是華人熟悉且經常光顧。

與之形成對比的是，這四家公司在報告中獲得A-或更高分數，它們分別是蘋果公司（Apple）、絲芙蘭（Sephora）、目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart），這幾家公司使用更安全的產品取代危險化學品。

這份報告還揭示令人擔憂的行業現狀，80%的零售商尚未制定政策，以推動更安全的化學品和塑料替代品；54%的零售商未要求供應商提供成分透明度。報告還發現，大多數接受評估的零售商，並不知道其銷售產品的化學成分。