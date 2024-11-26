治癒加州╱掌握「黃金期」 及早診治減緩病情

洛杉磯縣的L.A. Found項目為存在走失風險的患者提供免費的追蹤手環，有需要的家庭可透過L.A. Found官網在線申請或撥打833-569-7651了解更多信息。（L.A. Found）

及早診斷和治療阿茲海默症 及相關失智症，可以帶來多方面的好處，包括延緩病程、提前規畫財務安排、選擇適合的醫療照護、盡早獲得公共資源的支持等。

失智症雖然無法治癒，但一些治療可以減緩病情進展和緩解症狀。據阿茲海默症症協會資料，Donanemab（Kisunla™）和Lecanemab（Leqembi®）是兩種已獲得FDA的傳統批准（traditional approval）的藥物，用於治療早期阿爾茨海默症，包括患有輕度認知障礙或早期失智症患者。

對於華人 患者而言，未能及時獲得診斷會帶來更多的風險和挑戰。

Angela父親走失的第二天，有人報告曾在高速公路上看到他。與加州 公路巡警局（CHP）聯繫後，Angela得知一名巡警曾在高速路上攔下她的父親，但由於語言障礙且未發現明顯的緊急情況，巡警在將父親從高速公路帶離後便讓他離開了。

Angela表示，許多華人老人語言都不通，對美國的公共服務了解非常有限，甚至不知道應打911。一旦失蹤，情況可能會變得非常危險。

「對失智症家庭來說，走失就像一顆定時炸彈。」黃淳琦指出，走失是失智症早、中期的常見行為，超過60%的患者有過走失的情況，且通常沒有任何預警。因此，提前做好準備至關重要，例如升級門鎖、佩戴追蹤裝置，以及隨身攜帶身分資料。

自2018年以來，洛杉磯縣的L.A. Found計畫，一直在為存在走失風險的患者提供免費的追蹤手環，以便警方在緊急情況下迅速找到走失者。有需要的家庭可透過L.A. Found官網在線申請或撥打833-569-7651了解更多信息。

此外，黃淳琦指出，一些非英語母語的患者可能會出現語言回溯的情況。儘管他們曾經英語流利，但隨著病情加重，他們的非母語語言能力可能退化，增加了走失風險和照護難度。

這帶來另一個挑戰。隨著病情加重，看護工作更加艱難，許多家庭都需要額外的幫助。黃淳琦指出，現在的看護勞動力已經非常緊缺，更少有護工能夠或願意處理失智症患者的複雜需求，再加上能夠講中文的條件，就更難了。「但專業的失智症護理機構，由於需要更多看護人力和設施，每月的費用可能超過一萬美元。」