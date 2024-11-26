治癒加州系列十之9（Healing California）

南加大 安那伯格新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫

今年，世界日報 受邀參加由南加州大學 安那伯格健康議題新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫的「治癒加州」（Healing California）少數族裔媒體協作項目，成為該項目的獨家華文媒體合作夥伴。

治癒加州十之9

治癒加州╱「我沒瘋」失智患者陷誤解的悲哀

治癒加州╱亞裔照護者求助信心低 診療大黑洞

治癒加州╱掌握「黃金期」 及早診治減緩病情

治癒加州╱親情與高壓拉鋸 照護負擔十分沉重

該項目探討由制度性不平等引發的健康問題。為期一年的專題合作報導將涵蓋心理健康、老齡化、經濟及食品取得不足、住房問題等多個方面的議題。世界日報將與該新聞中心合作，研究華裔社區的健康和福祉問題，並每月提供一篇反映社區視角的深度報導，全年共10篇。