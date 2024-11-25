反主流逆向遷總部…德州知名服裝品牌Dickies遷加州

總部位於德州福和市，擁有百年歷史的服裝品牌迪凱斯，將搬遷至南加州科斯塔梅沙。（Deckies 臉書）

NBC 5電視台報導，總部位於德州 福和市（Fort Worth），擁有102年歷史的知名服裝品牌迪凱斯（Williamson-Dickie，簡稱Deckies）將離開牛城（Cowtown）。2017年10月以8億2000萬元收購迪凱斯的VF Corporation日前向NBC 5電視台證實，預計將於2025年5月，完成將迪凱斯總部遷往橙縣 科斯塔梅沙（Costa Mesa）的計畫，以便與其他品牌共享空間。

專門生產耐用工作服的迪凱斯在聲明中表示，「將迪凱斯與位於科斯塔梅沙的Vans團隊合併，我們將創建一個充滿活力的園區，透過更緊密的合作聯繫，促進創意和交流，創造一個與其他VF聯名品牌類似的共用創意辦公空間。」由於整併搬遷，福和市總部約120名員工將失去工作，但不會影響位於當地的配送中心、倉庫及大都會 區實體店員工。迪凱斯指出，「我們首要任務是確保每位員工在這個過程中受到尊重關懷，我們將提供資源協助，幫助他們規劃職業下一步。」

福和市官員對該公司搬遷計劃表示知情，強調迪凱斯是真正的德州原創品牌，代表該市能替企業帶來成功的典範。福和市市長帕克（Mattie Parker）表示，「我們理解企業在新管理層下，須做出困難的決策，但我們深信福和市最終是一個更具競爭力的商業地點。」

1980年，迪凱斯將總部搬遷至位於Lipscomb街一棟歷史悠久的兩層建築，2020年再搬遷至目前位於West Vickery大道上。在2017年賣給VF Corp.的六個月前，迪凱斯獲得福和市文化區內一座新建築，擁有1萬4000個座位體育館的命名權，該體育館於2019年開幕，名為迪凱斯體育館（Dickies Arena）。