我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

反主流逆向遷總部…德州知名服裝品牌Dickies遷加州

編譯陳盈霖╱綜合報導
總部位於德州福和市，擁有百年歷史的服裝品牌迪凱斯，將搬遷至南加州科斯塔梅沙。（Deckies 臉書）
總部位於德州福和市，擁有百年歷史的服裝品牌迪凱斯，將搬遷至南加州科斯塔梅沙。（Deckies 臉書）

NBC 5電視台報導，總部位於德州福和市（Fort Worth），擁有102年歷史的知名服裝品牌迪凱斯（Williamson-Dickie，簡稱Deckies）將離開牛城（Cowtown）。2017年10月以8億2000萬元收購迪凱斯的VF Corporation日前向NBC 5電視台證實，預計將於2025年5月，完成將迪凱斯總部遷往橙縣科斯塔梅沙（Costa Mesa）的計畫，以便與其他品牌共享空間。

專門生產耐用工作服的迪凱斯在聲明中表示，「將迪凱斯與位於科斯塔梅沙的Vans團隊合併，我們將創建一個充滿活力的園區，透過更緊密的合作聯繫，促進創意和交流，創造一個與其他VF聯名品牌類似的共用創意辦公空間。」由於整併搬遷，福和市總部約120名員工將失去工作，但不會影響位於當地的配送中心、倉庫及大都會區實體店員工。迪凱斯指出，「我們首要任務是確保每位員工在這個過程中受到尊重關懷，我們將提供資源協助，幫助他們規劃職業下一步。」

福和市官員對該公司搬遷計劃表示知情，強調迪凱斯是真正的德州原創品牌，代表該市能替企業帶來成功的典範。福和市市長帕克（Mattie Parker）表示，「我們理解企業在新管理層下，須做出困難的決策，但我們深信福和市最終是一個更具競爭力的商業地點。」

1980年，迪凱斯將總部搬遷至位於Lipscomb街一棟歷史悠久的兩層建築，2020年再搬遷至目前位於West Vickery大道上。在2017年賣給VF Corp.的六個月前，迪凱斯獲得福和市文化區內一座新建築，擁有1萬4000個座位體育館的命名權，該體育館於2019年開幕，名為迪凱斯體育館（Dickies Arena）。

除迪凱斯和Vans，FV Corp.還擁有北臉（North Face）、Timberland、Jansport和Eastpak等品牌。

總部位於德州福和市，擁有百年歷史的服裝品牌迪凱斯，將搬遷至南加州科斯塔梅沙。（A...
總部位於德州福和市，擁有百年歷史的服裝品牌迪凱斯，將搬遷至南加州科斯塔梅沙。（ABC 8）

德州 大都會 橙縣

上一則

河濱燈光節開幕 歡呼聲中照亮夜空

下一則

素食火雞「Tofurkey」感恩節市場爭寵

延伸閱讀

約一成歐盟GDP依賴衛星導航 歐盟太空計劃局開放參觀

約一成歐盟GDP依賴衛星導航 歐盟太空計劃局開放參觀
暴風雨侵襲西岸 加州索諾瑪郡2人遇難、華州2人身亡

暴風雨侵襲西岸 加州索諾瑪郡2人遇難、華州2人身亡
美國現象／加州二手衣聖地 以磅計價 買便宜衣服來這裡

美國現象／加州二手衣聖地 以磅計價 買便宜衣服來這裡
36號提案通過 李少敏：不想當犯罪受害者

36號提案通過 李少敏：不想當犯罪受害者
喜劇宅男行不行打響名號 全美大學十強 加州僅這所進榜

喜劇宅男行不行打響名號 全美大學十強 加州僅這所進榜
德州州長連發四道反中命令 專家：反中是制勝政治策略

德州州長連發四道反中命令 專家：反中是制勝政治策略

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」