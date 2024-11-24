義百年小鎮 找美國人1歐元購房

奧洛萊一景。（Live in Ollolai網站）

義大利 薩丁尼亞島（Sardinia）的百年小鎮奧洛萊（Ollolai）長年為了人口外移所苦，2023年發動了新的居民招募計畫「Live in Ollolai」，最低只要1歐元就能買下房產，實現在遠離塵囂的小鎮上安寧度日的生活。

既然沒有白吃的午餐，這個「一元購」的方案當然也有後手。1歐元買下的房屋都需要大修，基本上要花2萬1000歐元至5萬2000 歐元整修才能入住，而且必須繳交保證金並在三年內入住。目前的匯率 ，1歐元約等於1.05美元。

「一卡皮箱就能入住」的房子，則可能要花10萬5000美元。至於可以遠距工作的數位遊民，則可以選擇建立工作室或藝術創作，為當地帶來實際利益，而換取短期的免費入住。

當然，「Live in Ollolai」也不是沒有其他賣點，例如號稱「難以形容的美食就在身旁」、「沉浸在古鎮氛圍的生活」，還有「脫離紛亂的國際局勢」與「政治紛擾」，因此「在奧洛萊就能重建，並開展新人生」。

維基百科紀錄，當地人口僅1403人，奧洛萊的鎮長Francesco Columbu接受CNN訪問時直言，他們就是希望美國人來，希望他們能夠幫忙復興小鎮，也是逆轉局面的王牌，因此在美國大選 過後，此地也成為失意者遠離美國的選項之一。