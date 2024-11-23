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Eater美食名單 再添2家加州餐廳

編譯胡立宗／綜合報導
Fikscue的套餐。（Fikscue Craft Barbecue臉書專頁）
Fikscue的套餐。（Fikscue Craft Barbecue臉書專頁）

美食媒體Eater最近公布全美最佳的新餐廳名單，14家中有2家來自加州，分別是洛杉磯市Virgil Village一帶的Budonoki，與阿拉米達市的Fikscue。

Budonoki的特色菜是可當下酒菜的烤豬頸肉佐淚虎醬（crying tiger sauce，源自泰北），與受到韓式泡菜年糕啟發的Budo義大利麵疙瘩。

Eater指出，主廚Dan Rabilwongse設計的有趣菜單，結合了泰式傳承、日式料理與洛杉磯感，正是１＋１＞２的實證。

餐廳開張後很快就成為顧客不斷回頭的店，就像某個可以隨便晃進去，來杯冰啤酒或裝在可愛企鵝杯裡梅酒的地方。「伙食周一」（Makanai Monday）低於15美元的套餐，或是光吃雞肉串都很可以。

主廚在當地成長，到他的餐廳就像回到了家，他覺得有義務幫社區創造價值。

Fikscue是結合印尼風味與德州清真BBQ的店。

Eater指出，許多舊金山人越過海灣大橋、等上兩個小時，就是為了大啖Fikscue的厚片牛肋骨，與德州煙燻風味的牛腩片。

除了BBQ，印尼道地的炒飯（nasi goreng）、羽衣甘藍佐仁當咖哩（rendang curry），與北蘇門答臘牛肉麵也是饕客的最愛。

Budonoki的烤肉。（Budonoki的Instagram專頁）
Budonoki的烤肉。（Budonoki的Instagram專頁）

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