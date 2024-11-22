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親人去世後債務 共持財產伴侶需償還

編譯陳盈霖／綜合報導
一些州要求未亡配偶使用共同持有的財產來償還故去伴侶的債務。（示意圖取自Pexels）
一些州要求未亡配偶使用共同持有的財產來償還故去伴侶的債務。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，對許多人而言，債務是個沈重負擔，並非人人都能在有生之前償還所有債務。根據Policygenius 2024年財務規劃調查（Financial Planning Survey），近半數美國成年人預計會帶著債務離世，且擔心親人會繼承這些債務。然儘管債務在去世後不會自動免除，但親人是否需代為償還，則取決於不同情況。

根據聯邦消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）說法，逝者留下的財產和資產，通常會用於債務償還。但若個人遺產中沒有足夠的資金或無遺產，則這些債務便無法償還。

親屬（包括配偶）通常不負責償還親人債務，除非他們負有法律責任。如他們是否是貸款共同簽署人，共用一個聯名信用卡帳戶，或居住在法律要求配偶支付某些類型債務的州。

有些州要求未亡配偶用與亡者共同持有的財產償還伴侶債務，包括亞利桑納、加州、愛達荷、路易斯安那、內華達、新墨西哥、德州（Texas）、華盛頓州（Washington）和威斯康辛等州。根據CFPB，阿拉斯加州也有相同要求，前提是有簽署特別協議情況下才適用。

Policygenius的調查發現，自2019年底以來，美國家庭債務增加2.9兆美元，全美人民都感受到債務的影響。而且家庭收入越高，死後債務轉嫁的可能性就越大。

值得注意的是，如果遺產中沒有剩餘資產，或遺產無法償清債務，則這些債務通常無須被償還。例如，當州法要求遺產首先支付倖存者時，就可能沒有剩餘資產來償還債務。

討債公司可以向死者家屬追債嗎？CFPB指出，收債人可以與死者配偶、遺產代表、遺囑執行人或管理人聯絡，討論遺產中的債務和付款，但他們不能向某人發出聲明或暗示他們有責任用自己的資產償還死者的債務，後者屬非法行為；除非被追債人對債務負有法律償還責任。

根據「公平債務催收實務法案」（Fair Debt Collection Practices Act , FDCPA），討債公司不得騷擾、壓迫或虐待被追債人或他們聯繫的任何第三方。

如果家屬對是否應對死者的債務負責有疑問，可能需要諮詢律師。除商業律師外，有些律師可能提供免費或低收費服務。一些地區可能還有針對經濟困難者的法律援助辦公室或法律診所，加州居民可透過www.lawhelpca.org/搜索。

阿拉斯加州 貸款 墨西哥

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