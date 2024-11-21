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房市回溫 10月銷售增速40個月最快

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
C.A.R.最新報告顯示，加州10月份房屋銷售出現反彈，創下40個月來最快的同比銷售增速。（圖片取自Pexels網站）
C.A.R.最新報告顯示，加州10月份房屋銷售出現反彈，創下40個月來最快的同比銷售增速。（圖片取自Pexels網站）

根據加州房地產經紀協會（California Association of Realtors，C.A.R.）19日發布的報告，加州10月份房屋銷售出現反彈，扭轉了連續兩個月的銷售下滑趨勢，並創下40個月來最快的同比銷售增速。

10月加州獨立屋成交量，經季節性調整年化銷售量為26萬4870套；銷售速度比較9月的25萬3010套增長了4.7%，較去年同期的24萬1910套增長9.5%。此次同比增幅創40個月以來新高，部分原因是2023年銷售基數較低，當時的銷售量較前一年下降近12%。

C.A.R.新任總裁Heather Ozur表示，儘管最近幾周利率上升，為房地產市場創造了不利的貸款環境，但8月和9月簽約的許多房屋已於10月完成交易。雖然市場改善速度較預期緩慢，但10月房屋銷售的回升顯示出仍有動力強勁的買家。

10月全州中位數房價較上月和去年均有所上升，中位數從9月份的86萬8150元上漲2.4%至88萬8740美元。與2023年10月修正後的83萬9990 美元相比，加州的中位數房價上漲5.8%，漲幅為過去三個月來最大，標誌著年度價格連續第16個月上漲。隨著市場進入傳統淡季，未來幾個月房價可能會進一步走軟，但全年同比增長的趨勢有望持續。

100萬美元及以上的高價房銷售速度在10月保持3.9%的低水平，50萬美元以下市場表現則持續疲軟，同比下降8.6%。隨著秋季100萬美元及以上的高價房的銷售比例縮減，隨著秋季高價房的銷售比例縮減，中位數房價增長的趨勢可能在未來幾個月放緩。

從各區域銷售量來看，加州五大地區中有四個地區銷售量同比上升，其中舊金山灣區增幅最高，達到16.2%，中央谷地區（Central Valley）（13.7%）緊隨其後。遠北地區（The Far North）是唯一銷售量低於去年同期的地區，降幅為6.7%。

在C.A.R.追蹤的53個縣中，有38個縣銷售量同比上升，30個縣的增幅超過10%。其中Del Norte增幅最高，達到80%。同時，有12個縣銷售量下降，其中三個縣降幅超過30%，三一縣（Trinity）降幅最大66.7%。

在地區層面，除了中央海岸（Central Coast）地區，其他地區的房價均同比上漲；中央谷地區年增幅同比增長5.7%；南加州位居第二增幅5.5%。與之相反，中央海岸房價同比下降5.7%，該地區的價格下降主要是由於蒙特瑞（Monterey）縣和聖塔芭芭拉（Santa Barbara）縣的房價中位數價格有所下降。

10月全州未售出庫存指數（UII）為3.1個月，低於9月的3.6個月，但高於去年同期的2.7個月。儘管庫存增速有所放緩，但總活躍房源仍同比上升31.5%。隨著進入假期季節，近期按揭利率上升可能對未來幾個月的銷售產生負面影響，但活躍房源數量的持續增長為供應端帶來積極信號。

房價 加州 房地產

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