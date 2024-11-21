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國際學生入學率 加大多校全美前列

編譯陳盈霖╱綜合報導
南加大是最吸引國際留學生的加州大學之一。（南加大官網）
南加大是最吸引國際留學生的加州大學之一。（南加大官網）

國際教育研究所（Institute of International Education）日前公布最新報告指出，加州持續名列國際學生入學率之冠，然不少專家持續關注川普第二任總統任期內，對國際學生可能造成的影響。

報告指出，2023-24年有超過110萬名國際留學生（超過一半為中國或印度公民）在美國接受大學、研究所或畢業後工作訓練等課程，比前一年增長7%。加州國際學生最多，南加大（USC）、柏克萊加大（UC Berkeley）、聖地牙哥加大（UC San Diego）與洛杉磯加大（UCLA）最吸引人，中國留學生數量遠超過印度學生。

2023-24年度印度留學生增長，自2009年以來首次超越中國，部分得益於讓國際學生畢業能夠在美國暫時工作的「實習許可計畫」（Optional Practical Training，OPT）增加41%。赴美就讀的中國學生減少1萬2000人。

加州14萬858名國際學生中，中國學生占36%，印度學生占20%。

其中，南加大有最多的國際學生，為1萬7469人，其次是柏克萊加大1萬2441人，聖地牙哥加大1萬467人，洛杉磯加大為1萬446人。以科系來說，STEM（科學、技術、工程與數學）專業仍最受歡迎。

面對川普第二任總統任期，教育和勞動市場專家對國際學生簽證政策前景表示擔憂，特別是在多所加州高等學府占有重要地位的中國研究人員。

美國大學國際學生註冊數量通常每年增長，但川普首個任期內卻下降15%，主要原因是新冠肺炎疫情關閉邊界，然川普上任伊始便對數個穆斯林國家實施旅遊禁令，與中國的貿易戰影響中國留學生，學者簽證延遲，研究受聯邦審查，也限制與中國企業合作等。

專家指出，川普再次上任後，對國際學生影響難以預料，他曾表示繼續將中國視為經濟和安全競爭對手，計畫對中國進口商品徵收高額關稅。然與此同時，他的競選承諾之一是自動為畢業於美國大學的外國學生提供綠卡。

聖地牙哥加大國際學生和勞動市場經濟學家卡納（Gaurav Khanna）表示，中國學生入學量在川普任期內恐持續走低，對印度學生則取決於H1B簽證政策。

此外，川普將非法移民驅逐出境及他對移民的負面描述，恐影響外國學生入學。柏克萊加大高等教育研究中心的道格拉斯（Aubrey Douglass）表示，世界各國對美國看法正在改變，認為美國已不是過去所認為的開放社會，對國際學生不再友好。

國際教育研究所執行長古德曼（Allen E. Goodman）則不認為川普會對國際學生造成大幅影響。他認為無論中美關係如何，中國學生一直被美國大學接納。

川普 柏克萊加大 中國留學生

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