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川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

天普市擬建平價宅 1戶12萬元

記者張庭瑜/天普市報導
天普市通過首個州密度獎勵住宅開發案，將興建18戶公寓，其中2戶平價單位估價12萬美元。（取材至天普市會議記錄）
天普市通過首個州密度獎勵住宅開發案，將興建18戶公寓，其中2戶平價單位估價12萬美元。（取材至天普市會議記錄）

洛杉磯縣天普市（Temple City）市議會11月19日（周二）晚間一致通過該市首個採用加州密度獎勵法（State Density Bonus Law）的住宅開發案，位於Temple City Boulevard 6119號的土地上將興建18戶公寓，其中包括兩戶平價住房單位， 售價僅約12萬美元，為該市的創舉。

天普市社區發展部主任Scott Reimers在會議中介紹，此開發案將在1萬4715平方呎土地上建造一棟三層樓建築，並設有中庭與地下停車場。根據州密度獎勵法規定，開發商需提供至少15%單位作為平價房，該項目因此將有兩戶指定為平價單位，預計售價約12萬美元，專為年收入不超過6萬9350元的四口之家提供購買機會。

為保障平價住房的長期可負擔性，開發商需簽署為期45年的限制契約。契約明確規定，這兩戶平價單位將優先提供給符合收入資格的天普市市府及學區員工。若房屋轉售，需遵守「股權分享協議」（Equity Sharing Agreement），確保單位價格仍維持平價水準，並將部分收益投入市府平價住房基金。

該項目在交通規畫方面，將提供23個地下停車位。為避免對周邊居民造成停車壓力，市議會規定住戶不得申請路邊停車的月票及年票。此外，針對北側一樓外牆的簡約設計，市議會要求開發商與市府合作進行改進，提升建築的整體視覺效果。

天普市經理Bryan Cook指出，這是天普市首次採用州密度獎勵法進行住宅開發，但此類項目在加州其他城市已有成功案例。他表示，該開發案不僅能提升當地住房供給，還能為中低收入家庭提供難得的購屋機會，增強社區的多元性。

根據會議文件，此開發案已通過環境影響評估，符合加州環境品質法（CEQA）規定。市府表示，未來將積極推動更多類似計畫，結合市場價與平價住房，為當地居民提供更多元的居住選擇。

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