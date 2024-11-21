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辭科技業高管 創業闖出一片天

記者王若然／洛杉磯報導
鄢萍在不久前舉辦的第二屆加州華裔媽媽總決賽上奪得了冠軍。（鄢萍提供）
鄢萍在不久前舉辦的第二屆加州華裔媽媽總決賽上奪得了冠軍。（鄢萍提供）

加州女企業家鄢萍30多年前來美留學，當時她讀的是電腦科學工程專業，畢業後又在矽谷科技公司做到了高管級別的職位。這時她做了一個大膽的決定，辭掉高薪工作，開始創業。鄢萍從白手起家至今30多年，在中美分別創辦了公司，家紡生意做到風生水起，產品打入美國好市多、沃爾瑪等主流市場。

鄢萍從科技公司辭職後，與弟弟一起在中國從零開始，創辦了ABS公司，全稱為「Always Better Service」，理念是為用戶提供服務，主要生產家紡產品。鄢萍介紹，工廠經歷過的一次大危機是在2019年，當時工廠合作了20多年的客戶突然停止了合作，這是公司遇到的前所未有的危機。鄢萍說，「那時候本可以放棄的。」但她咬咬牙狠心堅持了下來，把危機變成了轉機。

這場危機後，也讓鄢萍意識到公司需要突破，不能僅僅停留在生產這一環節。她說，此前都是工廠依照客人的訂單生產，「打造不出未來局面。」她不甘心只做「局外人」，逐漸地公司開始自主研發，通過參加各種展會將自己的家紡品牌打出去，最近十年左右，她的公司逐漸轉型，不但有自己的工廠，還有產品研發、銷售隊伍。

2018年，鄢萍在美國創立了Evergrace家紡公司，該公司是以女兒Grace命名的。鄢萍說，目前女兒在該公司挑大樑，讓她很欣慰。Evergrace被子、毛毯等產品廣銷美國主流市場。「Recyco」瑞士布（Swedish Cloth）也在好市多熱賣。Evergrace公司總部位於紐約第五大道，該公司目前有員工800至900人。

鄢萍說，如果當時繼續留在科技行業，可能不會這麼辛苦。她坦言，做家紡產業要「起早貪黑」，真的很辛苦。

鄢萍與丈夫在美國育有兩個優秀的孩子，姐姐Grace和弟弟George，今年分別29歲和24歲。Grace目前是Evergrace的主要負責人，George是爾灣加大（UCI）醫學院的學生。

鄢萍在不久前舉辦的第二屆加州華裔媽媽總決賽上奪得了冠軍，她與女兒同台表演了琵琶演奏和舞蹈，女兒在她琵琶演奏下翩翩起舞，這是母女倆第一次同台表演。鄢萍七歲開始學習琵琶，30年未彈過，當晚她重新拿起了琵琶；而從小學習芭蕾的女兒在經歷三次腳踝手術，告別舞台後又再次站上舞台。鄢萍說，「孩子們今天成就了媽媽的夢想！」

鄢萍與女兒Grace（右）。（鄢萍提供）
鄢萍與女兒Grace（右）。（鄢萍提供）

加州 好市多 爾灣加大

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