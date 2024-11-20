我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

遊樂園「太陽旋轉」停擺 22人困半空2小時

橙縣訊
樂慈百利坊遊樂設施故障，22名遊客被困在空中超過兩個小時。（ABC電視台畫面)
樂慈百利坊遊樂設施故障，22名遊客被困在空中超過兩個小時。（ABC電視台畫面)

南加普安那公園（Buena Park）知名主題樂園樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）18日發生驚悚意外，遊樂設施「太陽旋轉」（Sol Spin）突然在運行中故障，導致22名遊客被困在空中超過兩個小時，讓人心驚膽戰。

根據ABC 7報導，事故發生時，設施剛開始運行，遊客被翻轉至多方向並升至六層樓高的空中時，機械突然停擺。14歲的受困者Yandel Espinoza回憶道，「剛旋轉了兩圈，當我們到達最高點時，設施突然停止運轉，我們就被困在上面，開始驚慌，感覺自己要死了。」

所幸，所有受困的遊客都未被卡在倒掛的位置，但Yandel的13歲堂弟Jaedyn Cannon表示，「我們被困在一個奇怪的角度，有點像是側著身子懸空。」

經過約兩個半小時，園區技術人員成功將22名受困遊客全部救下。一些人被救下時需攙扶離開，另有部分被用輪椅推走。雖無人重傷，但樂慈百利坊發言人表示，為謹慎起見，兩名女性遊客被送往醫院檢查，具體情況尚不清楚。

目前，尚無法確定是什麼原因導致設施在運行中突然停擺。樂園僅表示，「太陽旋轉」在運行過程中遭遇技術問題，導致設施中途停擺。

根據樂園的介紹，「太陽旋轉」是一款高速旋轉的遊樂設施，能同時以三個方向翻轉，並將乘客送至六層樓高的空中，帶來極限刺激的體驗。

樂慈百利坊 南加 中超

上一則

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

下一則

影藝之都╱《內景唐人街》登Hulu 聚焦亞裔角色與文化認同

延伸閱讀

南加遊樂園「太陽旋轉」停擺 22人困半空2小時

南加遊樂園「太陽旋轉」停擺 22人困半空2小時
升級房屋這5件事最讓人後悔：夢想有泳池根本掉入錢坑

升級房屋這5件事最讓人後悔：夢想有泳池根本掉入錢坑
也許你來過？西安昔日最大遊樂園5.6折、1182萬賣給杭企

也許你來過？西安昔日最大遊樂園5.6折、1182萬賣給杭企
5項房屋改造升級 美國人最常後悔

5項房屋改造升級 美國人最常後悔
布碌崙市議員紀思庭爭取千萬撥款 翻修康尼島凱瑟公園

布碌崙市議員紀思庭爭取千萬撥款 翻修康尼島凱瑟公園
日模特兒發對比照 撞臉50年前祖母 網讚：完美遺傳

日模特兒發對比照 撞臉50年前祖母 網讚：完美遺傳

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種