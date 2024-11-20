LAX中央航廈測試自助捷運列車

LAX的員工和旅客現在能一睹自動旅客捷運系統(APM) 的風采，捷運列車會穿過中央航廈樓區 (CTA)。（LAX提供）

LAX 的自動旅客捷運 系統開始在中央航廈區進行新階段測試。洛杉磯國際機場 (LAX) 的員工和旅客現在能一睹自動旅客捷運系統(APM) 的風采，捷運列車會穿過中央航廈樓區 (CTA)。這是自助捷運系統測試團隊的一個重要里程碑，第一批列車穿過Sepulveda和Century大道，並首次進入中央航廈區。

在接下來的幾周內，設計建造者LAX Integrated Express Solutions (LINXS)將在這些區域進行第一組測試，以確認車輛在高架軌道上及通過中央航廈區內的三個APM車站時，是否有適當的間隙。最初的許可測試將使用一對APM車輛以最低速度運行，並將在2025年底前逐漸提高行駛速度。

洛杉磯世界機場首席執行官約翰阿克曼 (John Ackerman) 表示，這一測試讓LAX旅客獲得更高效的旅行體驗，列車正是機場與洛杉磯城市之間通行需要，它將確保LAX以真正世界一流的方式歡迎洛杉磯人和來自世界各地的遊客。

這個新階段的測試是建立在LINXS 在APM高架導軌取得進展的基礎上。今年早些時候，APM車輛在即將建成的聯合租車 (ConRAC) 設施和位於LAX經濟停車場的APM站之間進行試運行。