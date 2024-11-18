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加州過夜列車Dreamstar Lines 全面配置衛浴套房

編譯胡立宗／綜合報導
Dreamstar Lines列車的外部預想圖。（取自Dreamstar Lines網頁）
Dreamstar Lines列車的外部預想圖。（取自Dreamstar Lines網頁）

連通洛杉磯與舊金山的過夜列車Dreamstar Lines近日決定與BMW Group旗下的Designworks合作，為各等車廂進行內裝設計，目標是結合舒適與優雅的尊貴享受。

頭等車廂將配置附有臥室與衛浴的套房；普通車廂則有標準座位與臥房，也含衛浴；餐車則有酒吧與開放式座位。如果一切順利，最快2025年夏季就能成行。

Dreamstar Lines指出，過夜列車的構想源自於客機、汽車與巴士等傳統交通方式的失敗，因為它們無法解決過度壅擠的交通樞紐、中轉、車輛老化、不便、緊迫與服務有限等等的問題。

乘客只有改搭Dreamstar才能不必煩惱這些問題，而且不僅可以減少難以入睡的問題，還能在旅途中享受不受打擾的睡眠。

Dreamstar在2024年4月已經與Union Pacific Railroad談妥，可以在南加與舊金山之間使用後者的軌道。

Dreamstar還必須與Caltrain與Metrolink達成協議。Caltrain負責舊金山半島與聖他克拉拉谷的通勤路線；Metrolink則負責洛縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾、范杜拉與聖地牙哥縣的通勤路線。

舊金山 洛縣 南加

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