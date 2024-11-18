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歷史拼圖╱洛斯里奧斯街歷史區 散發文化底蘊

記者啟鉻／橙縣報導
歷史建築Montanez Adobe Museum。（記者啟鉻／攝影）
歷史建築Montanez Adobe Museum。（記者啟鉻／攝影）

加州著名的洛斯里奧斯街歷史區（Los Rios Street Historic District，簡稱，歷史區 ）位於橙縣聖璜卡畢斯壯諾 市(San Juan Capistrano), 也是加州最古老街區之一，擁有超過200年的歷史和豐富文化遺產。這座充滿濃厚歷史氛圍小鎮不僅擁有迷人建築和田園般街景，且與現代便利的交通無縫銜接，成為旅客喜歡探訪的好去處。

歷史街區最初建於18世紀末，為了支持Mission San Juan Capistrano的宗教活動和社區需求而建立。建築多由土坯磚 (adobe) 和木材建成，展示加州早期建築風格，並含有西班牙殖民、墨西哥和美洲原住民的多元文化元素。

街區典型建築Montanez Adobe建於1794年，這是當地最古老的住宅之一。擁有土坯磚牆、簡樸的內飾、殖民時代生活物品，讓訪者一窺早期殖民者日常生活。Ramos House Cafe，建於1881年的住宅現已改建為餐廳，提供特色早午餐。遊客可以在這裡享受傳統美式早餐，同時欣賞周圍的歷史建築；Zaragoza House，這棟1890年的建築現為博物館，展示橙縣地區的家庭歷史和生活，讓遊人深入了解當地早期居民生活方式。

歷史街區不僅以其歷史建築聞名，更以田園般自然景觀吸引訪客。整條街被高大樹木、花園和小溪環繞，營造出寧靜而詩意的氛圍。悠閒氛圍讓人彷彿置身於19世紀鄉村社區之中，遠離都市喧囂，回歸自然。

歷史街區一年四季舉辦各類文化活動，讓訪客有機會深入體驗加州本地文化。如燕子節遊行 (Swallows Day Parade)，每年三月，當地迎來一場盛大的燕子節遊行，以歡迎成千上萬的燕子歸巢。這是一個全城狂歡的節日，有盛裝的遊行隊伍、傳統音樂和表演，是小鎮年度最具代表性的節慶活動。周末農夫市場，當地農民和小商家齊聚在歷史街區，提供當地新鮮的農產品、手工藝品和美味小吃，是體驗當地生活方式的絕佳機會；藝術展覽與工藝集市，歷史街區許多建築已轉型為藝術工作室和手工藝品店。經常舉辦藝術和手工藝展讓遊客欣賞到本地藝術家的創作，並有機會購買具有當地特色紀念品。

歷史街區距離 Amtrak 和 Metrolink 在當地設立車站很近。這座車站建於1894年，使用西班牙殖民復興風格建築，與歷史街區的風貌相得益彰。

歷史區休閒公園展示歷史圖片。（記者啟鉻／攝影）
歷史區休閒公園展示歷史圖片。（記者啟鉻／攝影）
穿過歷史區的客運列車站。（記者啟鉻／攝影）
穿過歷史區的客運列車站。（記者啟鉻／攝影）
其中一家藝術品店。（記者啟鉻／攝影）
其中一家藝術品店。（記者啟鉻／攝影）
歷史區附近教堂。（記者啟鉻／攝影）
歷史區附近教堂。（記者啟鉻／攝影）
歷史區的一棵百年古樹，仍枝繁葉茂。（記者啟鉻／攝影）
歷史區的一棵百年古樹，仍枝繁葉茂。（記者啟鉻／攝影）

加州 橙縣 原住民

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