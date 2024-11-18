加州通過加強低碳燃料標準 恐助漲油價

加州通過加強低碳燃料標準，旨在鼓勵石油與天然氣公司降低燃料的碳強度，包括煉油、交通、加油站等運輸週期產生的溫室氣體排放。(取自加州空氣資源委員會官網)

「加州 空氣資源委員會」(California Air Resources Board)8日以12比2投票結果，決定通過加強低碳燃料標準，提供減少交通燃料排放之石油與天然氣公司的財務激勵政策，並增加背道而行公司的支出成本。

委員會主席羅道夫(Liane Randolph)表示，汽油價 格可負擔能力是優先考量，但是，野火、颶風、乾旱與洪水等極端氣候事件，可說明為什麼加州必須持續推動更潔淨的交通部門，而不能維持現狀。因為氣候危機正在加劇。

低碳燃料標準不會直接提高汽油價格。但專家普遍認為，石油與天然氣公司可能將成本轉嫁給消費者，油價每加侖增加8至10美分價格。戴維斯加大能源、環境與經濟政策研究所副所長莫菲(Colin Murphy)表示，隨著這些改變，每加侖價格可能會增加5至8美分。

委員會指出，這個於2011年制定的標誌性計畫，已將市場上可再生柴油等低碳燃料數量增加2倍，並將常規柴油消耗量減少一半，並為石油與天然氣產業帶來40億元的潔淨燃料與技術投資。

委員會此次投票，是在川普 當選總統的當周進行，導致川普政府政策可能與加州領先的傾力脫碳背道而馳。川普曾表示，氣候變遷是一場騙局。

舊金山紀事報報導，即使沒有聯邦干預的可能性，標準也存在爭議。許多環保正義支持人士認為，政策不足以改善許多污染嚴重的工人階級與移民社區。批評者也說，低碳燃料標準通過，加劇加州原本已較高的汽油價格。

然而，委員會表示，2011年首次實施的低碳燃料標準、大幅改善加州汙染性化石燃料使用改變。低碳燃料標準旨在鼓勵石油與天然氣公司降低燃料的碳強度，包括煉油、交通、加油站等運輸周期產生的溫室氣體排放。將碳強度降低至一定水平以下的公司、可獲得積分。其他公司必須自這些公司購買積分，以補償產生更多溫室氣體的情況。

史丹福大學氣候與能源政策計畫主任瓦拉(Michael Wara)表示，川普政府可能推高加州汽油零售價格。目前聯邦政策已導致再生柴油產量大幅增加、降低大型汙染企業自碳強度較低公司買進積分的成本。若川普政策暫停這些促進再生燃料生產的聯邦計畫，可能提高積分價格，企業可將積分價格轉嫁到消費，間接抬高油價。