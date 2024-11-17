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10月CPI微幅上升 通膨可能已見頂

編譯胡立宗╱綜合報導

美國消費者物價指數（CPI）2024年10月較去年同月增加2.6%，比9月的年增2.4%僅高了0.2個百分點，漲幅同於9月的月增幅，美聯社因此認為通貨膨脹趨勢可能已經見頂。

10月的微幅上升主要來自於生活消費略增、租金微幅上漲、二手車價增加，與核心物價略增。雖然9月的物價指數創下2021年以來的低點，但10月的微幅增加顯示物價可能已經見頂。

各主要項目的漲跌幅如下：

•10月二手車價比9月增加2.7%，但比2023年同期還是跌了3.4%；

•10月汽油價格月減0.9%，全美平均油價目前為每加侖3.08美元，又少於10月的3.20美元；

・10月日常用品月增0.1%、年增僅1.1%，過去三年漲了23%；雞蛋價格仍然很難預期，10月月減6.4%，但卻比去年同期漲了30%；

・10月的公寓租金僅年增0.2%、1619美元。

至於排除飲食、燃油的核心物價，卻年增3.33%，漲幅與今年9月相同。但與今年9月相比，10月只高了0.3%。長遠來看，核心物價漲幅將超過聯準會（Fed）2%的目標。

因為每月物價高升的原因都在租金與房貸，因此美聯社認為，聯準會應該還會繼續降息。另外，通膨在2022年達到最高峰的9.1%，之後的漲幅就開始持續減少，不過整體而言還是比2021年高上20%。

租金 油價 聯準會

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