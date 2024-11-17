特定型號蘋果耳機 可成助聽器

部分型號的AirPods可用做助聽器。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，蘋果（Apple ）生產的AirPods已成為全球最暢銷耳機之一，如今透過簡單的軟體更新，部分型號的AirPods將可成為臨床級助聽器。

蘋果健康及Apple Watch產品行銷資深總監卡巴克（Deidre Caldbeck）說︰「我們希望思考如何幫助人們改善生活，讓他們每日使用的裝置對生活產生積極影響。」蘋果表示，這項新功能可幫助全球約10億患有輕度到中度聽力損失者。

目前該功能僅適用於自2022年起銷售的AirPods Pro 2型號。若不確定自己購買的型號，可進入藍牙（Bluetooth）設定，點選AirPods旁的（i）圖標，向下卷動查看型號即可。

要使用助聽器功能，消費者必須符合A3047、A3048、A3049、A2931、A2699、A2698等型號號碼。將iPhone 軟體更新至iOS 18.1，然後打開「設定」（settings），點選AirPods名稱，選擇進行聽力測試（hearing test）選項。卡巴克說︰「我們根據純聽力測試的黃金標準對此進行驗證。」

這項聽力測試要求測試者在聽到各種提示音時點擊螢幕，只需幾分鐘，即可在螢幕上看到結果。「若收到的聽力圖顯示您有輕度至中度聽損，您可使用助聽器功能，AirPods將無縫轉為臨床級助聽器。」卡巴克說。

蘋果的助聽器功能適用於外部聲音和在iPhone上播放的音訊。該產品不僅可協助提高聽力，還具「對話增強」（conversation boost）功能，增強周圍對話聲以便更清晰聽見。

即使不需助聽功能，「聽力保護」（hearing protection）也已預設開啟，該功能可讓AirPods化身耳塞，利用耳機的密封性和軟體技術減少環境中高音頻聲量。「可在演唱會中使用AirPods以保護聽力，同時享受高音質」他說。