家戶用電補助 每戶最高8000元

加州氣候行動計畫。（California Climate Action網站）

加州 州長紐森 近日宣布，「Home Electrification and Appliance Rebates」（HEEHRA）將對家戶用電提供更多補助，地區中位收入（AMI）的80%至150%者，每戶可領4000美元，低於80%可獲8000元，比對地區中位收入與申請可至「heehra-incomeportal.com」。

州長辦公室指出，低收家庭的8000美元補助將有助於降低購電價格，或是換新家用節能空調設備。多戶住宅營造商更為廣泛的補助已自10月8日開始，家戶補助則由11月12日開始。

此一補助可以與其他補貼並用，使得家庭用電更為減少。經費來自聯邦，因此紐森強調，因為正副總統拜登與賀錦麗對「通膨縮減法」（Inflation Reduction Act）的支持，加州人才能更省錢、並採取對應氣候變遷 的實際措施。

HEEHRA為兩項聯邦補助之一，目的在協助加州等地的民眾生活更加節能、住所更能應對氣候變遷，與減少溫室氣體排放。

紐森指出，加州家家戶戶將能獲得數千元的補貼，協助他們更換熱泵、節能並減少每年數千元的電費，進一步資料可至「climateaction.ca.gov」查詢。

加州能源委員會（California Energy Commission）主席Andrew McAllister表示，他們非常高興家戶也能開始申請HEEHRA補助，更換更為節能的空調系統以因應氣候變遷，不僅讓室內更加舒適，還能減少75%以上的用電。 。

通膨縮減法的資金由加州能源委員會管理，第一波已經透過TECH Clean California運用。

新聞稿引用聯邦能源部「Office of State and Community Energy Programs」首席副主任Keishaa Austin的說法，指出加州一直是個建立與應用「Home Energy Rebates」的先驅者，而今計畫剛開放申請，加州家戶已經可以申請了。

她說，因為加州能源委員會的持續貢獻，中低收入戶才能省下數千元的能源開銷，或換用節能的空調系統。HEEHRA的相關問題，還可查詢「techcleanca.com/heehra」。