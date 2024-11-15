月薪最高1.6萬元+遠距上班 加州政府這些職缺在等你

還在找月薪夠高還能遠距工作的職缺嗎？加州 政府的求才網站「CalCareers」還有以下不錯的職缺，工作地點由北到南排列：

・Attorney IV，正式全職

部門：公務員退休系統（Public Employees Retirement System）

地點：沙加緬度縣

月薪：1萬1644美元至1萬5627美元

工作內容：為部門內的高階主管與專案成員提供法律意見，重點是法律解釋與管理外部單位的合約。可以混合工作，最多兩天遠距工作。

申請期限：11月17日

・General Auditor III，正式全職

部門：社會服務局（Social Services）

地點：沙加緬度縣

月薪：6452美元至8485美元

工作內容：審計師負責加州各項計畫的實地核算，確保託養照護的費用合理，並監督法規的落實。可以遠距工作，但必須住在加州。

申請期限：11月20日

Information Technology Specialist I，正式全職

部門：財政廳

地點：沙加緬度縣

月薪：6515美元至1萬536元

工作內容：資工技師協助管理IT裝備，落實安全規範，管理重要科技系統與客戶服務程式。可混合工作，最多三天遠距工作，但有可能依需求增加到班天數。

申請期限：11月18日

IT Application Developer，約聘全職

部門：能源基建安全辦公室（Office of Energy Infrastructure Safety）

地點：沙加緬度縣

月薪：8374美元至1萬1220美元

工作內容：資訊技術開發員將協助IT專案的管理與程式開發，主要負責專案管理、系統整合、程式設計與維護。遠距工作為主，工作可能到期結束、展延，或轉為正式人員。

申請期限：11月20日

Program and Project Supervisor，正式全職

部門：能源基建安全辦公室

地點：不固定

月薪：1萬2196美元至1萬5266美元

工作內容：計畫與專案監督員負責督導工程單位，並分析與公共水電有關的檢查、調查結果，目的是為了預防山火損傷、符合加州法令。主要為遠距工作，但必須依所在地向沙加緬度、舊金山或洛杉磯 辦公室回報。

申請期限：12月2日

・Engineering Geologist，正式全職

部門：加州水資源管理委員會（State Water Resources Control Board ）

地點：索諾瑪縣

月薪：6299美元至1萬1859美元

工作內容：工程地質師負責評估、核對、管理各項合約、包案、開發與執行進度，特別著眼於道路相關的土方移置。可以遠距工作，依情況可能需要親自到場。

申請期限：11月25日

・Senior Vocational Rehabilitation Counselor，正式全職

部門：懲教廳

地點：馬連縣

月薪：5086美元至7311美元

工作內容：資深職業更生顧問負責判斷職業更生的合適度，排定服務與評估成功的就業 案例。主要是遠距工作，有時候需要出差。

申請期限：11月27日

・Office Technician，正式全職

部門：房地產管理局

地點：洛杉磯縣

月薪：3717美元至4654美元

工作內容：辦公區域技師負責文書與技術任務，包括建立資料檔案庫、搜尋歷史紀錄，協助民眾申訴與客戶查詢。可混合工作。

申請期限：11月15日

・Staff Psychologist，正式全職

部門：人力資源局

地點：河濱縣

薪水：8967美元至 to $13,356 per month

工作內容：員工心理師負責執法人員的職前心理評估，可遠距工作，也可申請全部遠距。

申請期限：直到找到人為止。

Deputy Attorney General III，正式全職

部門：司法廳

地點：聖地牙哥縣

月薪：1萬536美元至1萬4879美元

工作內容：該職負責行政訴訟、代表機關參加每月聽證，與加州高等法院的民事案件。混合工作，最多三天遠距工作。

申請期限：12月2日