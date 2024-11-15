影藝之都／聖誕片「紅色一號」上映 劉玉玲表現亮眼

華裔影星劉玉玲在片中有大量動作戲，表現十分亮眼。（亞馬遜MGM影業）

亞馬遜 MGM影業的聖誕大片「紅色一號」（Red One）於11月15日上映，這部影片由巨石強森 （Dwayne Johnson）、克里斯伊凡（Chris Evans）和華裔女星劉玉玲連袂出演，結合了喜劇、動作和節日的溫馨氛圍。世報受邀參加「紅色一號」在洛杉磯的提前觀影；這部既搞笑又暖心的現代聖誕電影，為經典的聖誕故事注入了新意。

影片的故事從一場驚心動魄的襲擊展開，一群壞蛋潛入聖誕老人的北極基地並將他綁架。強森飾演的Callum Drift 是神話世界裡的指揮官，負責保護聖誕老人——代號「紅色一號」。這次他必須與克里斯伊凡飾演的Jack O'Malley聯手，這位世界上最厲害的追蹤專家因意外洩露了聖誕老人的所在地，導致他們不得不跨越全球進行一場生死追捕，努力在平安夜之前把聖誕老人安全送回，以確保全球孩子的禮物不會延誤。劉玉玲在片中飾演 Zoe Harlow，是「神話監察與復興局」（M.O.R.A.）的主管，負責監控所有神話生物，從復活節 兔子到傳說中的大腳怪都在她的管理之下。

劉玉玲在訪談中透露，拍攝「紅色一號」時，她原以為自己僅需展現「老闆的威嚴」，但到片場後才發現角色要參與大量的動作戲。她說，「我問導演Jake是否需要提前訓練，結果他說不需要，頂多打一拳踢一腳就夠了。 結果片場動作指導給我展示了一場完整的打鬥場面，我的臉都白了！但當我拿起武器，肌肉記憶就回來了，那一刻感覺自己重新充滿了活力。」她補充道，從小看動作片的經歷讓她對動作場面充滿熱情，並希望這樣的表演能讓年輕人，特別是女性觀眾，感受到力量與勇氣。

劉玉玲也分享了自己的聖誕習俗，她自己在成長過程中沒有特定的節日傳統，如今則透過與孩子共同創造屬於他們的節日回憶。「我會帶他去經歷一些特別的活動，比如參觀帝國大廈或欣賞洛克菲勒中心的表演，這些經歷讓孩子非常期待。」