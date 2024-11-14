加州全保獲州政1.6億資注 健保保戶享更多福利 即起接受註冊

加州全保13日在洛杉磯中央圖書館舉辦宣講會。（記者王若然／攝影）

參加加州 全保（Covered California）的民眾有福了。加州全保由於2025年收到州政府的更多補助，民眾將可從該健保 平台獲得更多財務補助。其中最醒目的福利 之一是所有收入高於聯邦貧困水平200%的加州民眾，現都有資格參加「Enhanced Silver 73」計畫。

加州全保執行長Jessica Altman。（記者王若然／攝影）

加州全保13日在洛杉磯市中央圖書館（LA Central Library）舉辦「我們一起來聊健康」為主題的宣傳活動，加州全保執行長Jessica Altman介紹了今年加州全保登記期的新內容，包括健保福利的增加。今年加州政府對加州全保注資增至破紀錄的1億6500萬美元，使加州全保可以為更多人提供更多的福利。所有收入高於聯邦貧困水平200% 的加州民眾，現都有資格參加「Enhanced Silver 73」計畫。該計畫沒有自付額，自付費用更低，而收入低於聯邦貧困線200% 的加州民眾將繼續享有更高的福利。聯邦貧困水平200%是指單人收入3萬120美元，四口之家6萬2400美元。

根據加州全保，該健保平台在2024年降低了80多萬人的非專利藥品費用以及看診共付額，如今收入高於聯邦貧困水平200%的加州民眾也可以享受這些福利。

（左起）加州州圖書館長Greg Lucas，加州健康與人類服務局秘書長Kim Johnson，加州全保執行長Jessica Altman，洛杉磯市公共圖書館館長John F. Szabo，洛杉磯加大（UCLA）健康政策研究中心高級研究科學家Riti Shimkhada博士。（記者王若然／攝影）

據介紹，川普贏得美國大選不會影響2025年的加州全保福利政策。加州全保11月1日起開始接受註冊，截止日期為2025年1月31日。不過若想保險在2025年1月1日生效，則必須在12月31日前完成註冊。

加州全保今年的宣傳主題為「我們一起來聊健康」，主要目標是提升民眾對加州健保的認識，降低加州無健保民眾數量，讓這部分人以及新加入健保計畫的民眾認識加州全保。在當天的宣傳活動上，洛杉磯加大（UCLA）健康政策研究中心高級研究科學家Riti Shimkhada表示，要特別關照母語非英語的少數族裔，他們很可能因為語言不通無法了解到健保信息。

這是加州全保在可負擔健保案下，第12年啟動註冊期。在加州全保的努力下，加州無保險率創下歷史新低。根據該項目提供的數據，2013年至2023年，加州的無保險率已從17.2%降至2023年的6.4%，這是可負擔健保案實行以來全美各州中降幅最大的百分比。不過據估計，加州仍有130萬無保險者，有資格通過加州全保獲得保險。目前23%的加州全保用戶在當前的計畫下，2025年每月保費為0美元，相比2024年有20%的提升，2025年將近90%的加州全保用戶可獲得財務補助。

此外，加州全保今年新上線了中文網站，民眾可以輸入家庭收入自行預估獲得的福利。該網站是https://www.coveredca.com/chinese/ 此外，全加州有1萬4000位持證保險經紀為民眾提供服務。