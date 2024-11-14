房價增長放緩 加州Q3多數地區購房能力改善

加州房地產經紀人協會最新報告顯示，加州第三季度房屋可負擔性有所提升。（圖片取自pexels網站）

加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors，C.A.R.）最新出爐的報告顯示，由於房價 增長放緩及更為有利的利率 條件，加州第三季度房屋可負擔性有所提升，較上季度和去年同期均有所改善。

根據最新的加州住房負擔能力指數(HAI)，2024年第三季度，加州16%的購房者有能力購買中等價格的現有單戶住宅，這個數值高於2024年第二季度的14%和2023年第三季度的15%。然而，這一數字僅是2012年第三季度峰值56%的不到三分之一。儘管利率在第三季度初開始下滑，但在9月初觸底後再次上升，近期已超過7%，達到7月初以來的最高水平。隨著經濟表現強勁，2024年內再次大幅降息的可能性逐漸減少，年內利率大幅下降的可能性也顯著降低。

在2024年第三季度，購買一套中位價格為88萬250元的加州房屋，所需的最低年收入為22萬800元。假設首付20%，並以6.63%的有效綜合利率計算，30年固定利率貸款的每月支付額（包括稅金和保險）為5520元。在第二季度，利率為7.10%，而2023年第三季度為7.14%，單戶住宅月供較上季度和去年同期均有所下降。

受季節性因素及銷售結構變化影響，加州現有單戶住宅的中位價較上季度下降2.9%。然而，與去年同期相比，加州房價已連續第五個季度增長，但增長幅度放緩至4.3%，為2023年第三季度以來最慢。隨著房市進入淡季，房價將進一步軟化，庫存上升，競爭減少。儘管價格增長放緩對於購房者的負擔能力有所幫助，但近期利率飆升仍將在年內對許多人構成挑戰。

在2024年第三季度，有24%的加州家庭能夠負擔典型的公寓/聯排住宅，高於上季度的22%和去年同期的23%。購買一套中位價格為67萬的公寓或康斗，年收入需至少達到16萬8000元，每月支付4200元。

加州各地區第三季度住房負擔能力指數。（數據來源：加州房地產經紀人協會 記者朱敏梓/製表）

從各縣的情況來看，與上一季度相比，僅有三個縣的負擔能力下降，另外三個縣保持不變，47個縣因價格適度下跌及利率降低住房負擔能力得到改善。與去年相比，40個縣的負擔能力有所改善，六個縣有所下降，七個縣保持不變。其中，拉森縣（51%）仍然是加州最能負擔得起房價的縣，其次是Glenn（40%）、Tuolumne（40%）、Amador（38%）、Tehama（38%）緊隨其後。在所有縣份中，拉森縣在2024年第三季度繼續擁有購買中位價格房屋所需的最低資格收入6萬6000元。

與之相反，莫諾縣（Mono）（7%）、蒙特瑞（Monterey）（10%）和洛杉磯縣（11%）、聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）（11%），並列為加州住房最難以負擔的縣之一，這些縣需要至少21萬8000元的最低收入才能購買中位價格的房屋。聖馬刁縣（San Mateo）對年收入要求最高，年收入至少需達到51萬4400萬元才能買得起中位房屋；聖塔克拉拉（Santa Clara）和舊金山分別排名第二和第三，需要收入至少為47萬6800元和39萬6400元。