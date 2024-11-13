從碧昂絲到泰勒絲…川普當選後 名人意識到自身影響力有限

公開力挺賀錦麗的泰勒絲至今尚未對大選結果發表任何言論。（美聯社）

川普 擊敗賀錦麗 再次當選總統，讓支持賀錦麗的名人錯愕不已。許多人在社群媒體上表達崩潰、悲傷和懷疑的情緒。

其他一些支持賀錦麗的名人則選擇保持沉默，或許是因為他們意識到7200萬美國人（51%的選民）不僅拒絕了他們支持的候選人，也否定了名人具有影響文化、政治和人民投票選擇的力量。

一位粉絲在Instagram Live對饒舌天后卡蒂B（Cardi B）表示，她應該出席川普第二任期就職典禮，遭到曾在威斯康辛州為賀錦麗站台的卡蒂B咒罵說：「我向上帝發誓，我要弄死你！滾遠一點！」

NBA球星詹姆斯（LeBron James）在社群媒體上分享了一張自己與10歲女兒的合照，表達他對川普當選總統對女性墮胎權構成潛在威脅的憂慮。他說：「我心情沉重。這是我的公主，我承諾我將用我擁有的一切來保護妳！我們不需要他們的幫助！」

怪奇比莉（Billie Eilish）呼應了詹皇的觀點。她在Instagram上稱，「這是一場針對女性的戰爭」；著名演員克麗絲汀娜·雅柏蓋特（Christina Applegate）在X上對粉絲說：「如果你們投票反對女性權利，請取消關注我」。歌手亞莉安娜（Ariana Grande）則以溫柔的語氣說：「請握住每一個對今天這個結果感到無比沉重的人的手。」

與此同時，其他支持賀錦麗的名人到目前為止，尚未對他們的粉絲發表任何有關川普當選的言論，特別是泰勒絲 （Taylor Swift）。自稱和賀錦麗一樣也是「無孩貓女」（childless cat lady）的泰勒絲9月公開力挺賀錦麗，卻激怒馬斯克（Elon Musk）威脅要讓她懷孕。

政治專家和媒體人在選後對名人在總統選舉中扮演的角色進行了剖析。

衛報（Guardian）引述亞利桑納州大（Arizona State University）教授班特利（Margaretha Bentley）的話說：「學術研究表明，雖然名人背書可以提高公民參與和選民登記，但尚未證明它對人們如何做出投票決定有直接的影響。」

好萊塢報導（Hollywood Reporter）資深撰稿人阿布拉莫維奇（Seth Abramovitch）向衛報表示，名人加持並沒有擴大賀錦麗的支持範圍。因為這些名人（包括歐普拉、碧昂絲、女神卡卡、瑪丹娜）的粉絲本來就傾向投票給賀錦麗。

阿布拉莫維奇指出，他本來認為泰勒絲是例外，因為她橫跨鄉村音樂和流行音樂領域，加上與美式足球球星凱爾西（Travis Kelce）的戀情，影響力非常大。

阿布拉莫維奇說：「可惜的是，泰勒絲的影響力並未能影響到幫助川普獲勝的兩個關鍵人口群體，西語裔和非裔。」