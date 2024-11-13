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加州這產品量爆炸式成長 大多銷往中國

洛杉磯訊
加州生產的開心果產量飆升，大多運往中國。(Pexels)
加州生產的開心果產量飆升，大多運往中國。(Pexels)

加州有一種農作物的產量、價格逐年上升，除本土銷售外，它們被運往世界各地的超市，其中運往中國的量最大。這個農作物就是華人非常喜歡的開心果，農曆新年期間尤其受歡迎。

美聯社報導，加州開心果生長迅速，對經常處於缺水狀態的加州來說，農民願意將更多土地投入種植這種耐旱作物。去年，開心果在加州創造近30億美元的收入，過去十年，美國已超越伊朗，成為世界上最大的堅果出口國。

美國開心果種植者協會(American Pistachio Growers) 總裁兼首席執行官Zachary Fraser表示，過去十年到15年，開心果的種植面積呈爆炸式增長。根據加州農業統計數據，該州種植全美三分之一以上的蔬菜、以及四分之三的水果和堅果。數據顯示，開心果在過去十年產量飆升，成為該州第六大最有價值的農產品，領先草莓和番茄等長期種植的農作物。

大部分開心果被運往中國，尤其農曆新年期間，開心果是很受華人歡迎的美食。業界專家表示，喜歡吃開心果的美國人也越來越多，上一代人在超市很少見到開心果，如今它們隨處可見。開心果可以帶殼出售，也可以不帶殼出售，包括鹽、胡椒、蜂蜜烘烤等口味。華人代購者指出，開心果是最暢銷的代購食品之一，很多中國買家都知道，加州生產的開心果質量、口感都很好。

Wonderful Co是市值60億美元的農業公司，以Halo柑橘和FIJI Water等品牌聞名，也是開心果領域的知名品牌。Wonderful Orchards總裁Rob Yraceburu表示，該公司自20世紀80年代起就開始種植開心果，2015年開發出一種新品種，在相同土壤和水源下，其堅果產量提高40%。

Yraceburu指出，Wonderful的種植面積，占美國開心果產量的15%到20%，這家公司在洛杉磯西北部廣闊的農田上種植開心果， 每年秋天，這些堅果被運到大型加工廠，準備出售。與其他對水分敏感的作物不同，開心果幹旱期間可以依賴極少的水分維持生長，樹木也依靠風而不是蜜蜂授粉，幾十年內都能結出堅果，「開心果的需求日益增長，世界各地的買家想要更多產量」。

加州 華人 伊朗

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