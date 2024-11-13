人口都多…佛州大選票早開完、加州還在開

舊金山選舉辦公室的Andrew Chen於11月6日整理選票。 (美聯社)

投票 結束已經一個星期，但聯邦眾議院還有十多個席次尚未有結果，其中的一半是在加州 。為什麼加州的開票會如此緩慢？

美聯社報導，聯邦眾議院的控制權是掌握在十幾場尚未確定獲勝者的競選中。 九個州至少有一場尚未分出勝負的眾議員競選。其中一些州的百分比非常接近，以至於依法需要重新計票。

但加州的情況不像其他州，而是因為還有許多票沒有計入。大約一半尚未決定勝負的眾議員選舉是在加州，全州還有約四分之三的選票尚未開出。這並不罕見也不出乎意料，因為這個美國人口最多的州一直是報告所有選舉結果最慢的州之一。

與第三大州佛羅里達州 相比，佛州在選舉日四天後完成計票工作。四年前也是如此，當時佛羅里達州在投票結束後幾個小時內公佈了近 99% 的選舉結果。在加州，選舉當晚之後，幾乎有三分之一的選票尚未清點，加州在那年 12 月 3 日（選舉日後整整一個月）之前，幾乎每天都會更新選票計數。

因為憲法規定了選舉的廣泛原則，但將細節留給了各州去辦理，因此在計算方式以及需要多長時間方面存在相當的差異。州議會和選舉官員在整理這些細節時所做的選擇會影響一切，從選民如何投票到製表和發布結果的速度、如何保證選舉的安全以及官員如何維持選民對選舉過程的信心。

加州和佛羅里達州能夠最終確定計票時間之間的差距，是兩個州的選舉官員選擇強調不同關切，並設定不同事項的優先順序產生的自然結果。下面來看看差異：

加州議會設計的目的，是提高選舉的普及性並提高投票率。無論是在家中自動接收選票、在選舉日之前將選票上交，還是有幾天的時間來解決選票可能出現的任何問題，加州人都有大量的時間和機會進行投票。這是以投票結束後不久就知道最終選票計數為代價的，也就是會較遲出現結果。

佛羅里達州的選舉系統在實現快速且有效率的指標。2000 年災難性的總統選舉結束後，聯邦最高法院解決了重新計票糾紛，小布希(George W. Bush) 被宣布擊敗戈爾(Al Gore) 在該州獲勝，該州開始標準化其選舉制度並清理其查票程序。佛州2001年通過的選舉改革法（Florida Election Reform Act of 2001）讓佛州的選舉結果可以快速出爐。