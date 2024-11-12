沒做這3事 浪費好市多會員福利

未在在好市多加油，恐辜負會員卡給的最大效益。（Costco網頁）

Motley Fool Money報導，好市多 （Costco）基本會員年費65元，黑鑽卡會員（Executive）年費130元，但可享有2%現金回饋。若定期到該零售店購物，可透過購買雜貨或電器等商品節省的費用回收年費，然有出現下列幾項情況的會員，恐無法從會員福利中得到應價值。

一、沒有在好市多加油

好市多加油站 出售的汽油CP值（性價比）相當高，不僅價格低，品質也很高，若沒在好市多加油，可能錯失不少優惠。好市多的燃油帶有TOP TIER稱號，這意味著可清潔汽車引擎，提升車輛性能。

當然，好市多加油站總是大排長龍，黑鑽卡會員無法於加油時得到2%現金回饋的政策恐讓會員卻步，但消費者仍可選擇合適的信用卡 ，例如美國銀行（BOA）、富國銀行（Wells Fargo）等卡得到足夠的現金回饋。

好市多推出許多旅遊行程，可從中省不少錢。（好市多官網）

二、沒有利用好市多購買假期出遊商品

好市多套裝旅遊產品價格相當有競爭力，許多行程還有額外優惠，如郵輪或度假村有額外的消費額度（credits），進一步節省費用，也可能得到一張額外的禮卡（Gift Cards），作為訂購旅遊產品的回饋。此外，在好市多購買旅遊行程可讓行政會員得到2%現金回饋，若預訂一次3000元旅遊，可得到60元。

三、因不熟悉Kirkland Signature品牌而未購買其產品

無論是食品、清潔用品或非處方藥，許多人會忠於自己習慣的品牌。但好市多自家品牌Kirkland Signature可節省可觀費用。該品牌費用通常比其他知名品牌低20%或更多，且若消費者購買該品牌產品但未達預期，通常可全額退費。