紐森被認篤定參選2028年總統 能否出線未知

知情人士稱，加州州長紐森角逐總統機會再次浮現。（州長紐森網頁）

信使報報導，隨著上周二總統大選，民主黨 籍賀錦麗敗給共和黨籍川普，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）總統路再次浮上檯面，根據圈內人士，紐森幾乎可確定參選2028年總統。

紐森並未在選後談論參選總統的可能性，發言人也拒絕評論，然加州政治圈早已普遍認定，他在替角逐大位做準備。不確定的是他最終能否脫穎而出，因賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、北卡羅來納州長庫伯（Roy Cooper）、密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）等都是民主黨新星，甚至賀錦麗與紐森一樣，為灣區自由派人士。

無論在加州還是全國，通膨和犯罪問題使選民將希望寄託在共和黨的保守政策上。部分策略師表示，若國內選民情緒未改，他的參選路也將面臨挑戰。曾參與2021年罷免紐森的共和黨政治顧問舒普（Matt Shupe）說，美國不會選出來自舊金山灣區的總統，這次大選已證明這點。

民主黨籍策略家馬維利歐（Steven Maviglio）說，紐森自12歲起就想選總統，但他也指出，紐森在深藍的加州內部已不再那麼受歡迎，恐無法在下次民主黨初選中順利出線。根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）10月調查，僅47%加州選民認可紐森表現，比兩年前52%下降。

最後任期將於2027年屆滿的他，近期將目標轉向全國，對紅州政策問題發聲，與佛羅里達州長德桑堤斯（Ron DeSantis）辯論。今年他更成為民主黨候選人籌款巨頭。根據Politico，他的政治行動委員會替賀錦麗及加州、俄亥俄、威斯康辛、密西根等州國會議員候選人籌集超過1500萬元。今夏他還在關鍵搖擺州替拜登拉票。

隨著川普再次掌控美國，正如外界預期，紐森毫不猶豫的將自己定位為全國反對勢力領袖。他於選後呼籲州議會舉行特別會議，以「保護民權、氣候行動與移民家庭」。紐森在新聞稿中說，「我們在加州珍惜的自由正受到攻擊，我們不會袖手旁觀。」他也舉行Zoom會議，討論「如何在加州支持全國捍衛憲法與法治」。

儘管加州選票仍在計算中，但川普在選舉日在深藍的加州選票似有增長，得票率比賀錦麗少18%，2020年的差距為20%。選民也壓倒性通過加重部分毒品持有與入店行竊者懲罰的提案，這對強烈反對該提案的紐森來說是個挫敗。儘管他努力解決問題，但加州犯罪、無家可歸和高額油價仍是選民不滿之處。

其他民主黨內部人士認為，目前談論紐森是否能在初選中擊敗對手言之過早。前加州州長布朗策略家穆爾霍蘭德（Bob Mulholland）認為，紐森是有潛力的候選人，競選成敗將取決未來幾年加州經濟狀況，四年內可能出現許多變數，或可增加其機會。