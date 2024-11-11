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Cash App和解金1500萬美元索賠案 大限將至

編譯陳盈霖／綜合報導
自2018年以來使用過Cash App的用戶，如今只剩下一周時間可提出集體訴訟達成1500萬元和解金的索賠。（Cash App臉書）
自2018年以來使用過Cash App的用戶，如今只剩下一周時間可提出集體訴訟達成1500萬元和解金的索賠。（Cash App臉書）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，自2018年以來使用過Cash App的用戶，如今只剩下一周的時間可提出集體訴訟達成1500萬美元和解金的索賠。據悉有資格獲得理賠者，最高可拿到2500美元。

Cash App母公司Block Inc.和Cash App Investing被指控在2022年疏忽與違反對用戶的義務，當時一名前員工在未經授權的情況下進入用戶資料庫。Block在2022年向美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）提交的一份文件中表示，目前正向約820萬名目前和前用戶通報此一事件。

根據訴訟，Block於2023年再次因疏忽受指控，當時「未經授權的用戶」利用重複使用的電話號碼再次進入部分Cash App帳戶。Block和Cash App Investing還被指控在這些事情發生後，並未採取必要措施保護用戶，也未「適當解決用戶對未經授權或欺詐性交易的投訴。」

儘管Block和Cash App Investing否認所有責任和不當行為，然他們早些時候同意支付1500萬美元和解金。根據和解網站的說明，目前或曾經是Cash App或Cash App Investing用戶，帳戶曾在未經允許下被訪問過，或帳戶在2018年8月23日至2024年8月20日前，曾發生未經授權或欺詐性提款或轉帳等用戶都有資格申請索賠，最後期限是11月18日太平洋時間晚上10時59分。

若收到郵件或電子郵件通知者，可在和解網上輸入通知編號與確認代碼，若未收到通知，但認為符合條件，可填寫線上索賠表格。若和解批准，可能可獲得賠償金，但需提供「第三方文件」，證明損失與「數據安全事件、未經授權帳戶事件」有關。

用戶還可申請損失的時間賠償（每小時25元，上限三小時），及因「未經授權帳戶事件」導致紀錄交易損失。後者需提交至少以下三個選項之一：未經授權帳戶事件通知副本、未經授權帳戶事件相關警方報告副本，或證明帳戶在未經授權情況下被存取的文件。民眾可上https://cashappsecuritysettlement.com/faqs#:~:text=August%2020%2C%202024.-,THE%20SETTLEMENT%20BENEFITS,-4.%20What%20Are。

自2018年以來使用過Cash App的用戶，如今只剩下一周時間可提出集體訴訟達...
自2018年以來使用過Cash App的用戶，如今只剩下一周時間可提出集體訴訟達成1500萬元和解金的索賠。（和解網站）

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