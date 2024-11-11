跟孩子談選舉 專家建議採取建設性態度

父母應如何與年幼的孩子談論選舉？專家建議採取建設性態度，建立一種努力追求價值觀的奮發精神，致力實現更好的民主。(圖取自聖塔克拉拉縣選民註冊辦公室臉書)

川普5日勝選，可能讓數百萬名美國人掙扎於失望、害怕、憤怒與挫折的情緒。許多家長也需努力應對、如何與年輕孩子談論選舉議題。

「舊金山 紀事報」報導，專家建議，不要低估孩子的適應能力。史丹福大學 精神病學教授漢佛萊斯(Keith Humphreys)表示，孩子們經常會感到某些事情有些問題，但不知道怎麼辦，會感到害怕。因此，解決情緒處理問題很重要。

例如當年發生甘迺迪遇刺案件，許多人認為，不能和孩子們談論這樣的事情。但是，卻可以一種關心方式、與孩子們討論嚴肅議題。家長常常低估孩子們處理問題的能力，包括是否可讓他們聽到、父母述說難過、生氣與害怕。同樣情況，若將兒童視為超級脆弱生物，他們更可能如此；反之，若認為孩子們具有適應的韌性，他們就更有可能堅韌。

漢佛萊斯指出，研究表明，對孩子們影響最深的、並非成年人所說的話，而是大人所做的行為方法。因此，表現出韌性並承認自己的失望或恐懼，相當重要。此外，家長們可實際做好繼續生活、工作，並且對同樣感到失望的人，表達同情心。

舊金山加大精神病學教授艾佩爾(Elissa Epel)認為，兒童對成人的情緒反應，非常敏感。因此表達出災難式想法、恐慌與極度焦慮，對孩子們沒有益處。

相反的，艾佩爾建議，採取建設性態度，建立一種努力追求價值觀的奮發精神，表達將度過難關，事實上，更加致力實現更好的民主。

漢佛萊斯強調，家長們也需傳達「不要惡意毀謗他人」的觀念。他表示，他不會告訴年輕孩子、這個國家有一半人可能是偏執狂或怪物。首先，這並非事實，其次，這種說法將創造一個可怕的生活版本印象。無須妖魔化投票 給不同候選人的其他人，「每個人對事情有不同看法，但不會說對方是怪物。」