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芳塔那女子被兩隻比特犬襲擊身亡

編譯陳盈霖／綜合報導

巴沙迪那星報報導，芳塔那（Fontana）警方表示，35歲女子桑切斯（Juanita L. Sanchez）本月3日（周日）在芳塔那住所遭住所內兩隻比特犬（pit bulls）襲擊。根據聖伯納汀諾縣驗屍官辦公室（San Bernardino Coroner's Office），桑切斯被送至科頓（Colton）的箭頭區域醫療中心（Arrowhead Regional Medical Center）後，在醫院宣告死亡。

警方發言人威斯克（Nathan Weiske）表示，幾個月前這個家庭收養四隻流浪鬥牛犬，隨後這家人邀請他們的朋友桑切斯與他們同住，桑切斯與狗之間並無任何問題。

然當天凌晨3時左右，桑切斯和另一位住在屋內的人於Jurupa Avenue 13800街區住家後院時，兩隻狗突然跑過來咬著桑切斯的脖子，另外兩人在營救桑切斯時受傷。「他們瘋狂地試圖把狗從她身上拉下來，」威斯特說。

最終，動物管理官員對這兩隻狗進行安樂死。調查人員建議相關人員不要提出刑事指控，「這只是一場可怕的悲慘故事」威斯特說。

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