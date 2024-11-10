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華埠健康博覽會 400人參加

記者劉子為/洛杉磯報導
免費理髮和美甲服務也人氣旺盛，尤其受到長者的青睞。（Angela Ching提供）
免費理髮和美甲服務也人氣旺盛，尤其受到長者的青睞。（Angela Ching提供）

華埠服務中心9日於洛杉磯華埠的愛平商場舉辦一年一度的健康博覽會，吸引約400人參加。此次博覽會提供多樣免費健康檢查和服務，涵蓋從骨密度檢查、血壓和血脂檢測，到牙齒檢查、免費老花眼鏡配發、新冠疫苗和流感疫苗接種等，以及提供註冊營養師諮詢、免費理髮和美甲等服務，深受社區民眾歡迎。

華埠服務中心診所營運經理Angela Ching介紹，當天到場者以華裔為主，年齡層涵蓋長者至中年族群。Ching指出，華埠服務中心的各部門，包括營養、社會服務、行為健康、青少年中心、牙科及醫療，均在活動中設立攤位，提供健康資訊與資源。「我們希望藉由這次活動，讓各個家庭有機會接觸到所需的健康資訊與醫療資源，從而增強他們的健康意識」。今年的博覽會除延續以往項目外，還擴展了檢查服務，尤其是針對視力檢查和口腔檢查的需求，提供了更多資源讓民眾受益。

本次活動得到了南加大（USC）和洛加大（UCLA）的醫學院學生們的支持，他們為民眾提供視力篩檢、腳部檢查、身體靈活性測試等服務，並現場免費配發老花眼鏡。Ching介紹，老花眼鏡服務深受長者歡迎，醫學生會根據老人的視力需求幫助他們配對合適的閱讀眼鏡，「這些老花眼鏡就像便利商店的非處方眼鏡，立即提供，方便民眾使用。」此外，營養師為民眾帶來健康飲食指導，講解如何合理分配餐盤中的食物比例，並從當地農貿市場購買食材，以實例教導民眾健康食物，推廣均衡飲食。

理髮和美甲服務也同樣人氣旺盛，尤其受到長者們青睞。免費的理髮和美甲服務，讓行動不便或缺乏社區支援的年長者感到貼心。Ching表示，華埠服務中心希望透過這樣的活動，凝聚社區力量，提升居民的健康生活質量，並確保不論收入、背景或保險狀況，所有人都能獲得適當的健康照護。

Ching還表示，華埠服務中心正在不斷擴大服務範疇，在阿罕布拉市打造的全新「CSC Health醫療中心暨PACE長者日間照護中心」已經試營運，提供家庭醫科、小兒科、牙科、眼科、心理諮商等服務。新設施旨在提供全方位的綜合醫療服務，為社區居民帶來更多福祉。

華埠服務中心舉辦一年一度的健康博覽會，現場人山人海。（Angela Ching提...
華埠服務中心舉辦一年一度的健康博覽會，現場人山人海。（Angela Ching提供）

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