聖蓋博辦退伍軍人紀念活動 趙美心等到場支持

聖蓋博市（San Gabriel）9日上午在Mission District舉辦了隆重的退伍軍人紀念活動。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）9日上午在歷史悠久的使命區（Mission District）舉辦了退伍軍人紀念活動，聖蓋博市的退伍軍人、國會議員趙美心 、城市議員們均到場支持。

9日上午，在聖蓋博市古色古香的Mission District前方草坪上，整齊地插著200支美國國旗，在微風中，這些旗幟迎風飄揚，在綠地和藍天襯托下，顯得格外美麗莊重。這是聖蓋博市為了慶祝退伍軍人節，特別撥款購買的國旗。

當天上午，聖蓋博市五位市議員，聖蓋博市軍人退伍軍人紀念聯盟（San Gabriel Veterans Memorial Coalition）以及Kiwanis Club of San Gabriel齊聚一堂，慶祝退伍軍人節的到來。眾多聖蓋博市的退伍軍人及家屬均到場參加了典禮。聖蓋博市府為退伍老兵James Courson頒發了賀狀，感謝他為國家做出的貢獻。國會議員趙美心、加州 眾議員方樹強辦公室代表為本次活動的主辦單位：聖蓋博市、聖蓋博市軍人退伍軍人紀念聯盟以及聖蓋博同濟會（Kiwanis Club of San Gabriel）頒發了賀狀。

趙美心發表演講，向到場的退伍軍人、服役人員及他們的親友表達感謝。她說，自己的父親在二戰時是部隊電信通訊員，父親逝世後，依照其遺願將其安葬在了軍人墓地。