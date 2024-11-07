選後心情難平 心理專家：透過正念靜下心來，接受不能改變的事實

面對選後憂鬱症，先要放鬆心情。（本報資料照片）

2024年總統大選 大致底定，一半的人開心，另一半的人難免失落。但心理學家的建議是，試著用腹式呼吸，讓自己透過正念靜下心來，接受不能改變的事實。

壓力管理專家艾克瑞爾（Cynthia Ackrill）指出，壓力與健康關係緊密，大腦一感覺到危險，內心的壓力指數就會升高，為的就是保護自己，正因為大腦會自動處理危險訊息，所以每個人才會自然而然注意到危險情境，而人該做的就是不要把事實與幻想搞混。

聖塔芭芭拉加大的心理學者伊斯瑞（Tania Israel）同意上述看法，並指出心念經常會導致人們把不認同的事往最壞的方向想，但大家都是有理智的人，美國也有其核心價值，政府運作有既定軌道，憲法與法律也會保障民權。

艾斯本研究院（Aspen Institute）美國公民 認同方案負責人哈柏（Caroline Hopper）也指出，政治立場分歧的人之間，難免會有爭執，不管爭辯的結果如何，大家都要記住「我們先身為人」。

總結各方說法，面對不論是選後或其他壓力時，最好都先讓心靜下來，最快的方式之一就是慢且深的腹式呼吸，使副交感神經緩和壓力帶來的心跳加速、腎上腺素增加等效應。

Healthy Minds Innovations的專家達爾（Cortland Dahl）說，這不代表你得停下手邊的事，只要幾個深呼吸並切確感受到身體的變化就可以了，正念能讓你的神經系統恢復正常、找回心靈的平靜。

另外，專家提醒，很重要的一點是接受事實。正如寧靜禱文所說的，改變可以改變的，接受不可改變的事。而經常練習正念，能讓大家更能適應高壓情境，也不會讓負面情緒一直往心裡積壓。

也可以向親友傾吐，如果真的沒辦法，就找心理諮商師，他們可以幫你卸下心理重擔，或是超出負擔的壓力，尋求幫助並不是壞事。最後，在一番沉澱後，記得要擬定未來的計劃，不要讓未來亂了套。