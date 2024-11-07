拚連任國會眾議員 金映玉、朴銀珠雙雙領先

加州國會議員選舉，韓裔眾議員朴銀珠（左）和金映玉（右）雙雙領先挑戰者。（金映玉臉書）

11月大選戰況激烈，特別是加州 第45國會眾議員選區，現任共和黨 眾議員朴銀珠（Michelle Steel）與民主黨 籍越裔挑戰者陳德瑞（Derek Tran，音譯）對決，受到全美亞裔關注。

民主黨有意奪回眾議院的控制權，鎖定拔除共和黨控制的幾個席位，首當其衝就是眾院加州45區。一則因為兩黨選民比例接近，二則因為兩年前的選戰，朴銀珠抺紅華裔對手陳介飛，受到全美130多個亞太裔組織譴責，因此可望突破。

雙方陣營投入超過3400萬元選戰經費，包括世界首富馬斯克（Elon Musk）也捐給朴銀珠陣營一筆巨款，創下該選區獨立支出（independent spending）新高。民主黨同樣砸錢不手軟，全力扶持挑戰者陳德瑞，希望他能取代對手。

此外，以華人為主的80-20 Super PAC超級政治行動委員會，也加入支持陳德瑞的行列，透過網路平台和捐款支持陳德瑞，希望一舉拿下。

但是，該選區的共和黨選民基本盤略大於民主黨，還是未能達成目的。加州州務卿辦公室6日開票更新顯示，朴銀珠（Michelle Steel）領先對手近十個百分點。

但是，陳德瑞沒有認輸，他發表聲明表示，「我們對自己的立場充滿信心，但還有許多選票尚未完成計算，我們有責任確保每位加州人的聲音都能被聽到，並計算他們的選票。我的團隊將在接下來幾天和幾周密切監控這個過程」。

此外，國會40區選戰，現任韓裔眾議員金映玉（Young Kim）以得票率56.8%顯著領先，連任在望。

而投入國會47區選戰的韓裔民主黨籍州參議員閔大衛（Dave Min），僅以些微之差落後對手不到一個百分點，目前等待郵寄選票開出。

至於改換跑道競選加州37區參議員的韓裔共和黨崔錫浩（Steven Choi），意外領先現任參議員紐曼（Josh Newman）四個百分點，擴張橙縣的共和黨地盤。