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加州聯邦參議員席位之爭 民主黨謝安達輕鬆取勝

【洛杉磯訊】
加州聯邦參議員之爭，民主黨謝安達（右）輕鬆戰勝共和黨對手加維（左）。（美聯社）
加州聯邦參議員之爭，民主黨謝安達（右）輕鬆戰勝共和黨對手加維（左）。（美聯社）

備受矚目的加州聯邦參議員（U.S. Senate）選舉基本塵埃落定，截止11月6日計票， 代表民主黨參選的政壇老將謝安達（Adam B. Sciff）得票57.3%，顯著領先代表共和黨出征的職棒名將、政治素人加維（Steve Garvey）42.7%的得票，可以說勝券在握。

作為前總統川普的主要對手而聲名鵲起的民主黨聯邦眾議員謝安達，從政超過30年，在民主黨選民人數與共和黨選民人數接近2比1的加州，輕鬆擊敗對手，填補已過世的前加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein) 遺缺。

謝安達在洛杉磯市中心舉行的加州民主黨選情之夜活動上說，「我每天都會全心全意為黃金之州服務，努力回報你們對我的信任」。

對於選舉結果顯示，共和黨重奪參議院的控制權，謝安達將自己定位為加州人民所珍視的事業的保護者。「我致力保護自由和民主。加州將繼續走在進步的最前沿，成為民主堡壘、創新的捍衛者以及權利和自由的保護者」。

最後他也祝福對手加維一切順利，並表示理解「成為任何職位的候選人都不容易」。

75歲的加維近年已很少舉辦公開活動，且最近20多年來，沒有共和黨人在加州當選為全州性公職。5日的選舉之夜，加維在蘭喬米拉奇（Rancho Mirage）加入400多名支持者行列，穿過人群並握手，隨後登上舞台，演奏辛納屈 (Frank Sinatra) 的一首曲子。該活動由東谷共和黨女性愛國者隊主辦，裝飾川普的紙板剪紙，其中一張顯示他是終結者。支持者享用烤雞胸肉、香檳第戎醬和冷凍烤蘆筍。

加州大學（USC）及柏克萊加大（UC Berkeley）政治傳播學教授丹·施努爾（Dan Schnur）表示：「如果這是2000年的參議院競選，那麼加州政治的競爭性以及加維在體育方面取得的成功，可能會讓他成為一個非常有競爭力的候選人。「但考慮到加州發生的變化，這對他來說幾乎是不可能完成的任務」。

加州大學 共和黨 民主黨

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