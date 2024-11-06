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影星加持比較鮮？11元「罐裝空氣」來自義大利

編譯胡立宗／綜合報導
一罐11元的科莫湖空氣。（Lake Como Air網站）
一罐11元的科莫湖空氣。（Lake Como Air網站）

即使有好萊塢影星加持，「吃罐裝空氣」對於很多人來說只是個笑哏，但對義大利科莫湖（Lake Como）來說，卻是貨真價實的商品。

行銷公司ItalyComunica近期開始販售「科莫湖的空氣」，每罐13.5盎司只要11元，不但可當伴手禮或紀念品，在情緒焦躁時來上一罐，就能立即感受到脫離塵世的平靜感。

科莫湖在米蘭以北50哩，靠近瑞士邊界。當地的美景早就因許多影視作品而名聲遠揚，影星喬治庫隆尼（George Clooney）2002年買下西側Laglio的別墅後，更是讓科莫湖熱度越來越高，許多網紅都以科莫湖之旅吸引粉絲。

當然罐裝空氣的出現，一部分是因為許多遊客到此後都想帶點伴手禮回去，一般的風景磁鐵或鑰匙圈已經不算回事了，因此回家時帶一些罐裝空氣，很特別又能搏友一笑。

公司說，自用也不錯，不但可以立刻重溫這個全球最美之湖的平和與優雅，還能在焦躁的時刻，立即獲得平靜與單純的氛圍。

而且「科莫湖的空氣」並非到處都能買到，僅在科莫市（Como）的書店與餐廳，與Menaggio、Lenno兩地販售，因為公司主張，真正來過科莫湖的人才會想買紀念品，因為回憶買不到但卻可以喚醒。

不過， ItalyComunica既是行銷公司，賣空氣當然是希望更多觀光客來科莫湖度假。

在科莫湖罐裝空氣問市後，一些網紅開始以「與喬治庫隆尼一起呼吸」為賣點，但也有人不買帳，X的用戶Nelson Neilson就說，他爸媽50年前就開始賣加拿大班芙（Banff）的空氣了。

其他人則是從幽默出發，例如Kovács Géza就強調，「拜託，就是個紀念品罷了」。

這也不是義大利人第一次賣空氣了。NBC News說，早在二次世界大戰後，義大利南部那不勒斯（Naples）的商人Gennaro Ciaravolo就賣過空氣。他用美軍留下來的食物罐裝空氣，號稱「Aria di Napoli」（拿坡里真氣）。

除了X平台上說爸媽賣班芙空氣的留言，加拿大品牌Vitality Air也從洛磯山脈擷取新鮮空氣，販售到全球各地。

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