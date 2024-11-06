「修復不良信用服務」廣告 最好仔細評估

修復不良信用需要時間。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，許多民眾可能會在電視、網路上看見「提供修復不良信用服務」相關廣告，然民眾最好仔細評估，小心選擇相關服務。

或許在Intuit的CreditKarma廣告上，可看到有人找到夢想的公寓，但因信用不佳無法承租，幾分鐘之內，透過應用程式就看到該人信用分數節節上升，最終順利承租公寓。CreditKarma發言人承認，「提高信用分數實際上需要時間。」儘管如此，對那些負債累累、信用評分過低者來說，這類廣告仍相當誘人。

美國公共利益研究小組（U.S. Public Interest Research Group）處理消費者金融問題的穆雷（Teresa Murray）表示，「當一個人信用非常差時，可能影響他們找工作、租屋能力，更不用說以合理利率 獲得信用卡 或汽車貸款 。」

她指出，近年來出現許多承諾減輕債務和修復不良信用相關服務的應用程式，「顯然他們的目標是這些真正絕望者，這些人一定希望找到某種快速提升信用的方法。」

事實上，美國人正背負著創紀錄1兆1億4000萬元信用卡債務，平均卡債為6300元。常見的FICO信用評分，從300（信用不良）到850（信用優良）不等。

信用修復服務本身並不違法，但消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）警告，有些服務可能是騙局，尤其要注意要求預付費用，或看似好得難以置信的承諾。

在一家科技公司擔任銷售分析師的畢柯立維拉（Pico Rivera）居民伊巴利（Marlon Ibarra），十幾張信用卡共欠下9萬3000多元債務，因錯過付款時間，信用評分跌至500多分，碰上貸款困境。

他檢查各種提升信用服務的應用程式，有些服務要求他提前支付費用，也有聲稱提高信用是快速且容易。他後來找到一家名為「資金管理國際」（Money Management International）非營利信用諮詢服務公司，該公司協助他與債權人合作降低他的債務和利率，且制定一項付款計劃，緩慢穩定的提高他的信用。最後他共花費近2000元，如今無債一身輕，信用評分也提高至800多分，銀行也願意為他提供服務。

他建議與他有相似困難者，找相關服務前做好功課，找到能滿足需求的服務。