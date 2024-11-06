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加州部分產險保費飆400% 保險廳長被批放任業者

編譯胡立宗／綜合報導
加州山火越來越多，房屋保險費也越來越高。（美聯社）
加州山火越來越多，房屋保險費也越來越高。（美聯社）

將本求利本來就是生意之道，但是因為加州山火頻繁，保險商要不是退出產險市場，就是收取高額保費，消保團體「Consumer Watchdog」指出，部分地區的保費甚至在四年間飆高了400%，加州保險廳長萊拉就是最該負責的人。

Consumer Watchdog列舉了多個公聽會的抱怨、批評聲浪，直指萊拉（Ricardo Lara）的刻意放縱正是保險商敢於獅子大開口的原因。

組織創辦人羅森菲爾（Harvey Rosenfield）說，萊拉向加州屋主保證，他會要求保險商至少承保山火好發區的85%保單。但「他騙人」，羅森菲爾說，萊拉放任業者，在高風險區可以只增加5%的保戶，甚至完全不加，「只要保險公司回覆，他們已經達標了，或是乾脆兩手一攤，說還沒做好準備，就可脫身」。

羅森菲爾直言，保險廳的所謂新政根本就在放任誘餌銷售（bait-and-switch），屋主一上鉤後，未來就得多付數百乃至數千元才能續保，調漲計算與協商機制在萊拉操盤下一點都不公開透明。

一名抗議的住戶Bruce Breslau說，他的保費因為山火風險漲了400%；屋主協會（HOA）四年前的產險年費是18萬5000元，現在每年則要170萬元。他說，最生氣的是，當社區為了保護自己而更需要保險時，業者卻坐地起價，根本無止無休。

其他民眾則說，新政方便業者運用不公開的計算方式，決定每張保單要漲多少，這對保戶一點都不公平。

The Cool Down公司指出，加州保險費大增的情形為何值得美國其他地方擔心？越來越多保險公司擔心，災害易發地區帶來的大筆理賠，例如佛州的颶風威脅就是當地保費比加州還高的原因，德州不但有颶風還有野火，保險比價平台Insurify指出，德州的保費就因此僅次於佛州。

面對全球氣候變遷下，天災愈顯劇烈的趨勢，民間保險的保費恐怕只會更高。Consumer Watchdog指出，成立氣候風險的公共保險或許是個方法，只要定價機制透明，民眾自然相信費率合理。

保險 保費 加州

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