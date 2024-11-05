通膨打亂年末旅遊計畫 83%民眾想省錢

物價高漲，更多人選擇乘車而非搭機。（Pexels）

年底長假將至，許多人雖然仍要出遊，但因物價仍高，度假的方式出現變化，83%的人會想辦法節省開銷，例如乘車取代搭機、選擇收費更低的住宿，或是縮短出遊日期。

理財網站Bankrate 的調查顯示：28%的受訪者會以乘車取代搭機；30%會選更便宜的地點或旅館；32%選擇減少出遊天數。

另外，感恩節或年底長假出遊者，47%更改了原本行程，因為上漲幅度雖然趨緩，但物價還是只增不減，更多人想為日常生活開銷省點度假花費。

因為機票 貴，只有8%搭機過感恩節，年底長假14%。感恩節平均票價925元，年底長假則為1165元。29%的人會賒帳過節，不論是刷卡，或是採用先用後付方案。

至於受到影響的群體，家戶年收低於10萬元的，因為通膨改變行程的比例達86%；但年收超過10萬元的家庭一樣受到影響，77%為了省錢而改變行程。

以年紀區分，86%千禧世代計畫改變行程，嬰兒潮世代影響不大，72%仍會照原計畫走。

Bankrate的資深信用卡 分析師Ted Rossman指出，對美國人來說，不管日子如何難過，年底還是得出遊一趟，只是方式要改。比如多用回饋點數，或熟客優惠方案，以減少直接開銷；或是選擇非熱門路線以節省費用。