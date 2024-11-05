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治癒加州╱語言障礙 護工難尋 華裔長者困境

記者趙健╱洛杉磯報導
華裔長者希望找到能夠理解他們傳統、習俗和飲食偏好的護工。（示意圖取自Pexels）
華裔長者希望找到能夠理解他們傳統、習俗和飲食偏好的護工。（示意圖取自Pexels）

加州公共政策研究院（PPIC）的報告指出，低薪和有限的晉升機會是導致護工短缺的主要原因。然而，與其他面臨勞動力短缺的行業不同，僅靠提高工資無法解決問題，因為亟需護理服務的加州家庭已經難以負擔照護費用。

薪水太低 缺護工主因

該報告數據顯示，2023年第一季度，家庭護工的中位數時薪最低為15.60美元；獲認證護工的中位數時薪最高為20.10美元，兩者均低於加州接近25美元的時薪中位數。該數據不包括對無證護工的統計。

華埠服務中心社會服務部經理Jessica Tran解釋，對華人而言，尋找護工的主要障礙之一是語言。許多老年人只會說普通話、廣東話或其他方言，限制可僱用人員的範圍。文化差異也是一大挑戰，因為年長者更希望找到能夠理解他們傳統、習俗和飲食偏好的護工。她指出，當護工和被照顧者之間交流不暢時，可能會出現對護理需求、偏好以及重要指示（如藥物管理）的誤解，從而影響護理質量。

一項針對華裔長者被照護體驗的調查顯示，受訪者大多希望有良好的陪伴和互動，他們重視性別匹配、語言以及飲食文化等因素。

Jessica還表示，從供給角度來看，以英文為主的專業培訓教材，限制有語言障礙的華人護工進入該行業。

老年公寓 常共用護工

「在缺乏選擇的情況下，護工是否有證件變得不那麼重要，」位於聖蓋博市的康泰保健中心經理Cindy Chao表示，根據她的觀察，老人們想要找到長期穩定的護工非常困難，她經常被問是否可幫忙推薦護工。而且隨著求職信息的網路化，老人們的招工渠道非常有限。「就算是無證移民，許多人也只是將這份工作視為跳板，做的時間通常不長。在一些老年公寓中，住戶共用一名護工的情況很常見。」

加州醫療基金會報告指出，護工在身體和情感上都非常艱辛，但他們的工資依然很低，許多人都生活在貧困中，導致願意從事這些工作的人越來越少，流動率非常高。

「正常人不會想做這種工作，」Kris說，現在他只想多賺點錢，其他都不重要。「等我存夠錢（付律師費），我就辭職不幹了。」

加州 華人 華埠

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